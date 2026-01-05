Водосвет на бойните знамена и знамената-светини ще бъде отслужен на Богоявление

Традиционният богоявленски водосвет на бойните знамена и знамената-светини на Българската армия ще се състои утре, 6 януари 2026 г., като част от тържествата за Богоявление. Ритуалът ще започне в 11:00 часа пред Паметника на незнайния воин в София. На събитието ще присъстват министърът на отбраната в оставка Атанас Запрянов и началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов.

Богоявленският водосвет ще бъде отслужен от Негово Светейшество Българския патриарх и Софийски митрополит Даниил, в съслужение със свещеници от Българската православна църква. В ритуала ще участват знамената-светини на няколко исторически и съвременни пехотни полка, включително Тринадесети пехотен Рилски полк, Петнадесети пехотен Ломски полк и други, както и бойни знамена на Националната гвардейска част и военните формирования в София и страната.