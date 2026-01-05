Временният президент на Венецуела Делси Родригес проведе първото заседание на кабинета след отстраняването на Мадуро

Временният президент на Венецуела Делси Родригес проведе първото си заседание на кабинета, след като американски сили отстраниха бившия ѝ ръководител Николас Мадуро преди близо два дни.

Държавният канал VTV излъчи кадри, на които Родригес е седнала на маса в президентския дворец „Мирафлорес“ заедно с още двама ключови приближени на Мадуро — министъра на отбраната Владимир Падрино и вътрешния министър Диосдадо Кабельо.