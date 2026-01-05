НА ЖИВО
      понеделник, 05.01.26
      НА ЖИВО
          Начало Свят Политика

          Временният президент на Венецуела Делси Родригес проведе първото заседание на кабинета след отстраняването на Мадуро

          0
          27
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Временният президент на Венецуела Делси Родригес проведе първото си заседание на кабинета, след като американски сили отстраниха бившия ѝ ръководител Николас Мадуро преди близо два дни.

          Държавният канал VTV излъчи кадри, на които Родригес е седнала на маса в президентския дворец „Мирафлорес“ заедно с още двама ключови приближени на Мадуроминистъра на отбраната Владимир Падрино и вътрешния министър Диосдадо Кабельо.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Поддръжници на Мадуро излязоха на протести в Каракас след отстраняването му от власт

          Красимир Попов -
          Един ден след като венецуелският лидер Николас Мадуро беше отстранен от власт при операция на САЩ, част от венецуелците се събраха в Каракас, за...
          Икономика

          Цените на петрола падат след ареста на Мадуро и опасения за свръхпредлагане

          Красимир Попов -
          Цените на петрола се понижиха на 5 януари, след като американска военна операция доведе до залавянето на венецуелския лидер Николас Мадуро, чиято страна разполага...
          Инциденти

          Земетресение с магнитуд 5,4 разтърси северен Индийски щат Асам

          Красимир Попов -
          Умерено силно земетресение с магнитуд 5,4 разтърси рано сутринта северния индийски щат Асам, съобщи Геоложката служба на САЩ (USGS), цитирана от АФП. Плиткото земетресение е...

