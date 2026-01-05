НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 05.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Зеленски посочи приемника на Малюк като ръководител на СБУ

          0
          13
          Евгений Хмара
          Евгений Хмара
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че днес се е срещнал с Евгений Хмара, началник на Центъра за специални операции „А“ на Службата за сигурност на Украйна (СБУ), за да обсъдят системното развитие на ведомството и специалните операции. Той написа това, след като потвърди предстоящата оставка на Василий Малюк, началник на СБУ, съобщава „Зеркало недели“.

          - Реклама -

          Зеленски благодари на Евгений Хмара за изключително значимата му бойна работа през годините на пълномащабната война.

          „Украйна постига необходимите резултати в своята отбрана и всички наши войници, които осигуряват това, заслужават най-голямо уважение и благодарност. Ще използваме опита на украинските специални части и Центъра за специални операции „А“ на СБУ“, написа той.

          Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че днес се е срещнал с Евгений Хмара, началник на Центъра за специални операции „А“ на Службата за сигурност на Украйна (СБУ), за да обсъдят системното развитие на ведомството и специалните операции. Той написа това, след като потвърди предстоящата оставка на Василий Малюк, началник на СБУ, съобщава „Зеркало недели“.

          - Реклама -

          Зеленски благодари на Евгений Хмара за изключително значимата му бойна работа през годините на пълномащабната война.

          „Украйна постига необходимите резултати в своята отбрана и всички наши войници, които осигуряват това, заслужават най-голямо уважение и благодарност. Ще използваме опита на украинските специални части и Центъра за специални операции „А“ на СБУ“, написа той.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          DeepState: Руската армия се придвижва в щурмувания от година и половина Часов Яр

          Иван Христов -
          През последните 24 часа руските сили напреднаха в Часов Яр, Мирноград и околностите на още един град в Донецка област, съобщава украинският информационен ресурс...
          Война

          Руската армия превзе село Грабовское в Сумска област

          Иван Христов -
          Подразделения от групировка войски „Север“ на руската армия са поели контрол над село Грабовское в Сумска област на Украйна след активни операции, съобщи Министерството...
          Война

          Василий Малюк подаде оставка като ръководител на СБУ

          Иван Христов -
          Василий Малюк подаде оставка като ръководител на Службата за сигурност на Украйна (СБУ). Това съобщи самият той чрез съобщение на официалния Telegram канал на...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions