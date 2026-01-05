Зеленски посочи приемника на Малюк като ръководител на СБУ

Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че днес се е срещнал с Евгений Хмара, началник на Центъра за специални операции „А“ на Службата за сигурност на Украйна (СБУ), за да обсъдят системното развитие на ведомството и специалните операции. Той написа това, след като потвърди предстоящата оставка на Василий Малюк, началник на СБУ, съобщава „Зеркало недели“.

Зеленски благодари на Евгений Хмара за изключително значимата му бойна работа през годините на пълномащабната война.

„Украйна постига необходимите резултати в своята отбрана и всички наши войници, които осигуряват това, заслужават най-голямо уважение и благодарност. Ще използваме опита на украинските специални части и Центъра за специални операции „А“ на СБУ“, написа той.