Зеленски заяви, че Украйна се подготвя за два варианта: мирно споразумение или продължаване на защитата

Украйна се подготвя както за възможността за мирно споразумение, така и за необходимостта да продължи защитата на страната срещу пълномащабната война на Русия, заяви президентът Володимир Зеленски, посочвайки, че Киев е готов за „двата варианта“, съобщи „Киев Индипендънт“.

Коментарите на Зеленски идват в момент, когато Украйна и нейните съюзници продължават да работят по проект на мирен план като част от усилията, посредничени от САЩ, за прекратяване на войната с Русия. Националните съветници по сигурността на европейските държави се събраха в Киев на 3 януари за последния кръг разговори.

Украйна се подготвя за още един дипломатически кръг през идната седмица, който ще включва „срещи в Европа“, каза Зеленски във вечерното си обръщение. Въпреки готовността за продължаване на дипломатическите усилия, страната е готова и за алтернативи.

„Украйна ще се подготви за двата варианта за по-нататъшно развитие. Дипломацията, която предлагаме, или по-активната защита — ако натискът на нашите партньори върху Русия се окаже недостатъчен“, заяви президентът.

„Украйна търси мир, но Украйна няма да предаде силата си на никого“, добави той.

Изказването на Зеленски идва седмица след последната му среща с президента на САЩ Доналд Тръмп в неговата резиденция в Мара-а-Лаго, Флорида. Лидерите обсъдиха проект на споразумение, очертаващо гаранции за сигурността на Украйна, както и 20-точков план за прекратяване на войната. Първоначалният 28-точков план, предложен от САЩ, на практика е оказал натиск върху Киев да капитулира, засилвайки максималистките искания на Русия.