НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 05.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаПолитика

          Зеленски заяви, че Украйна се подготвя за два варианта: мирно споразумение или продължаване на защитата

          0
          6
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Украйна се подготвя както за възможността за мирно споразумение, така и за необходимостта да продължи защитата на страната срещу пълномащабната война на Русия, заяви президентът Володимир Зеленски, посочвайки, че Киев е готов за „двата варианта“, съобщи „Киев Индипендънт“.

          - Реклама -

          Коментарите на Зеленски идват в момент, когато Украйна и нейните съюзници продължават да работят по проект на мирен план като част от усилията, посредничени от САЩ, за прекратяване на войната с Русия. Националните съветници по сигурността на европейските държави се събраха в Киев на 3 януари за последния кръг разговори.

          Украйна се подготвя за още един дипломатически кръг през идната седмица, който ще включва „срещи в Европа“, каза Зеленски във вечерното си обръщение. Въпреки готовността за продължаване на дипломатическите усилия, страната е готова и за алтернативи.

          „Украйна ще се подготви за двата варианта за по-нататъшно развитие. Дипломацията, която предлагаме, или по-активната защита — ако натискът на нашите партньори върху Русия се окаже недостатъчен“, заяви президентът.

          „Украйна търси мир, но Украйна няма да предаде силата си на никого“, добави той.

          Изказването на Зеленски идва седмица след последната му среща с президента на САЩ Доналд Тръмп в неговата резиденция в Мара-а-Лаго, Флорида. Лидерите обсъдиха проект на споразумение, очертаващо гаранции за сигурността на Украйна, както и 20-точков план за прекратяване на войната. Първоначалният 28-точков план, предложен от САЩ, на практика е оказал натиск върху Киев да капитулира, засилвайки максималистките искания на Русия.

          Украйна се подготвя както за възможността за мирно споразумение, така и за необходимостта да продължи защитата на страната срещу пълномащабната война на Русия, заяви президентът Володимир Зеленски, посочвайки, че Киев е готов за „двата варианта“, съобщи „Киев Индипендънт“.

          - Реклама -

          Коментарите на Зеленски идват в момент, когато Украйна и нейните съюзници продължават да работят по проект на мирен план като част от усилията, посредничени от САЩ, за прекратяване на войната с Русия. Националните съветници по сигурността на европейските държави се събраха в Киев на 3 януари за последния кръг разговори.

          Украйна се подготвя за още един дипломатически кръг през идната седмица, който ще включва „срещи в Европа“, каза Зеленски във вечерното си обръщение. Въпреки готовността за продължаване на дипломатическите усилия, страната е готова и за алтернативи.

          „Украйна ще се подготви за двата варианта за по-нататъшно развитие. Дипломацията, която предлагаме, или по-активната защита — ако натискът на нашите партньори върху Русия се окаже недостатъчен“, заяви президентът.

          „Украйна търси мир, но Украйна няма да предаде силата си на никого“, добави той.

          Изказването на Зеленски идва седмица след последната му среща с президента на САЩ Доналд Тръмп в неговата резиденция в Мара-а-Лаго, Флорида. Лидерите обсъдиха проект на споразумение, очертаващо гаранции за сигурността на Украйна, както и 20-точков план за прекратяване на войната. Първоначалният 28-точков план, предложен от САЩ, на практика е оказал натиск върху Киев да капитулира, засилвайки максималистките искания на Русия.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Опозиционният лидер на Венецуела Едмундо Гонсалес Урутия: Свалянето на Мадуро е важна стъпка, но недостатъчна

          Красимир Попов -
          Венесуелският опозиционен лидер Едмундо Гонсалес Урутия заяви, че свалянето на президента Николас Мадуро от американските сили е „важна стъпка, но недостатъчна“ за връщане на...
          Политика

          Албин Курти: Отношенията със САЩ и диалогът със Сърбия ще бъдат ключови в следващия мандат

          Красимир Попов -
          Косовският служебен премиер Албин Курти говори за отношенията със Съединените щати и диалога със Сърбия през следващия мандат, като подчерта, че САЩ временно прекъснаха...
          Политика

          Синът на Мадуро призова венецуелците да излязат на улиците след ареста на баща му

          Красимир Попов -
          Синът на Николас Мадуро, Николас Мадуро Герра, призова венецуелците да излязат на улиците след свалянето на баща му от американските сили и прехвърлянето му...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions