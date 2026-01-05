Зеленски заяви, че Украйна се подготвя за два варианта: мирно споразумение или продължаване на защитата

Украйна се подготвя както за възможността за мирно споразумение, така и за необходимостта да продължи защитата на страната срещу пълномащабната война на Русия, заяви президентът Володимир Зеленски, посочвайки, че Киев е готов за „двата варианта“, съобщи „Киев Индипендънт“.
Коментарите на Зеленски идват в момент, когато Украйна и нейните съюзници продължават да работят по проект на мирен план като част от усилията, посредничени от САЩ, за прекратяване на войната с Русия. Националните съветници по сигурността на европейските държави се събраха в Киев на 3 януари за последния кръг разговори.
Украйна се подготвя за още един дипломатически кръг през идната седмица, който ще включва „срещи в Европа“, каза Зеленски във вечерното си обръщение. Въпреки готовността за продължаване на дипломатическите усилия, страната е готова и за алтернативи.
Изказването на Зеленски идва седмица след последната му среща с президента на САЩ Доналд Тръмп в неговата резиденция в Мара-а-Лаго, Флорида. Лидерите обсъдиха проект на споразумение, очертаващо гаранции за сигурността на Украйна, както и 20-точков план за прекратяване на войната. Първоначалният 28-точков план, предложен от САЩ, на практика е оказал натиск върху Киев да капитулира, засилвайки максималистките искания на Русия.
