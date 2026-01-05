НА ЖИВО
          Земетресение с магнитуд 5,4 разтърси северен Индийски щат Асам

          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Умерено силно земетресение с магнитуд 5,4 разтърси рано сутринта северния индийски щат Асам, съобщи Геоложката служба на САЩ (USGS), цитирана от АФП.

          Плиткото земетресение е било с епицентър на около три километра от село Дхинг, в близост до границата на Индия с Бутан, и е станало около 4:17 ч. местно време (00:47 ч. българско време).

          По данни на USGS, в района е усетено силно разклащане, но се очаква да бъде засегната сравнително ограничена част от населението.

          Хималайският регион преживява силни земетресения почти всяка година и е бил сцена на едни от най-големите и смъртоносни трусове в Индия.

          Земетресение през 1950 г. отне живота на около 4 800 души в Асам и Тибет.

          Т.нар. Голямо земетресение в Асам от 1897 г. се смята за едно от най-мощните, удряли някога Индия, като е причинило смъртта на стотици хора в отдалечените хълмисти райони.

