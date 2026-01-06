НА ЖИВО
          178 години от рождението на Ботев, тържества в цялата страна

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Днес отбелязваме 178-ата годишнина от рождението на Христо Ботев, една от най-ярките фигури в българската история. Поет, публицист и революционер, той остава символ на саможертвата, свободолюбието и безкомпромисната борба за национално освобождение.

          Биография на Христо Ботев

          Христо Ботев е роден на 6 януари 1848 г. в Калофер, в семейството на възрожденския учител и книжовник Ботьо Петков и Иванка Ботева. Още от ранна възраст проявява голям интерес към литературата, историята и обществените въпроси. Той учи в родния си град, а по-късно продължава образованието си в Одеса, където се запознава с революционните идеи за социална справедливост, демократизъм и национално освобождение.

          Живот и дейност в емиграция

          След завръщането си на Балканите, Ботев живее и работи в Румъния, където активно участва в българската емигрантска общност. Там се утвърдил не само като поет, но и като публицист, редактор и издател на вестниците „Дума на българските емигранти”, „Свобода” и „Независимост”. Неговото публицистично наследство е безценно, като изразява неумолимо борбата срещу тиранията и несправедливостта.

          Творчество на Ботев

          Творчеството на Христо Ботев заема специално място в българската литература и националната ни памет. Неговите стихотворения и публицистика са носители на непокорност, гняв срещу неправдата и духовно робство. Сред най-известните произведения на Ботев са „Майце си”, „На прощаване”, „Към брата си”, „Елегия”, „Борба”, „Моята молитва”, „Хаджи Димитър” и „Обесването на Васил Левски”. Неговата публицистика е изпълнена с яснота и острота, като той критикува не само османската власт, но и пасивността и страха сред самите българи.

          Революционна дейност и гибел

          През пролетта на 1876 г., след избухването на Априлското въстание, Христо Ботев застава начело на чета, с цел да подпомогне въстаниците във Врачанския край. На 29 май (17 май стар стил) 1876 г. четата му превзема австро-унгарския кораб „Радецки” и слиза на българския бряг при Козлодуй. След няколкодневни тежки сражения с османските сили в Балкана, на 2 юни (20 май стар стил) 1876 г. Христо Ботев загива в района на връх Вола (днес връх Околчица).

          Христо Ботев в националната памет

          Днес, 178 години по-късно, Христо Ботев остава не само фигура, свързана с българската история, но и символ на борбата за свобода, непокорството и жертвата в името на родината. Неговото наследство не се изчерпва само със стиховете му, но и с идеите, които вдъхновяват българите да продължат да се борят за свобода, справедливост и национално достойнство.

          Националният музей „Христо Ботев“ в Калофер е централно място, което съхранява лични вещи на поета и революционера. Единствени запазени предмети, сред които е и печатната преса на вестник „Знаме“, на която Ботев отпечатва част от своите произведения и последния си вестник „Нова България“. Тези предмети, които са носени и използвани от самия Ботев, представляват истинско богатство за България.

