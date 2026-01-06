НА ЖИВО
      вторник, 06.01.26
          Ъъдър представи Цунами

          Договорът на крайния бранител с турския клуб е за две години и половина - до лятото на 2028-а

          Втородивизионния турски Ъъдър обяви преминаването на левия бек Цунами от Левски. „Сините“ сториха това часове преди новия тим на бразилеца.

          Договорът на крайния бранител с турския клуб е за две години и половина – до лятото на 2028-а. По неофициална информация, сумата по трансфера е 150 000 евро.

          „Поздравяваме новия ни трансфер Уендерсън Цунами с добре дошъл в клуба ни и му желаем кариера, пълна със успехи под зелено-белите ни цветове“, написаха от Ъъдър.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

