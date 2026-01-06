Ъъдър представи Цунами

Втородивизионния турски Ъъдър обяви преминаването на левия бек Цунами от Левски. „Сините“ сториха това часове преди новия тим на бразилеца.

Договорът на крайния бранител с турския клуб е за две години и половина – до лятото на 2028-а. По неофициална информация, сумата по трансфера е 150 000 евро.

„Поздравяваме новия ни трансфер Уендерсън Цунами с добре дошъл в клуба ни и му желаем кариера, пълна със успехи под зелено-белите ни цветове“, написаха от Ъъдър.