НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 06.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Активните действия на ВСУ при Купянск и Покровск печелят време на Украйна за създаване на нова укрепена линия пред Славянск и Краматорск

          0
          66
          Нова линия на отбрана на ВСУ в Донбас
          Нова линия на отбрана на ВСУ в Донбас
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Западни анализатори все повече се съгласяват, че активността на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в района на Купянск и отвъд Покровск не е толкова опит за обръщане на ситуацията в конкретен район, колкото операция за печелене на време. Това време е необходимо за един специфичен процес: ускореното изграждане на укрепления, предназначени да попречат на Русия да получи оперативно пространство в Донбас, пише „Военная Хроника“.

          - Реклама -

          Западни източници прилагат карти на планираните действия на Русия, които изобразяват главната ос на пролетно-лятната кампания през 2026 г. като връзката Краматорск/Славянск, с потенциален изход към Павлоград и Днепър. С други думи, те се опитват да разцепят дълбоко фронта.

          Ако приемем тази хипотеза за вярна, голяма част от действията на ВСУ стават по-ясни. Защо да се държи Купянск, дори когато цената на задържането нараства? Защото загубата на инерция на Русия сега е по-важна от локалните загуби. Всяка седмица на боеве тук е седмица, прекарана в подготовка на допълнителни укрепления.

          Друг въпрос е колко жизнеспособна е тази стратегия. Печеленето на време работи само ако наистина успеят да създадат отбрана, способна да издържи на последваща атака. Ако се пропилеят ресурси при „забавянето“, без да се постигнат някакви значителни резултати в тила, Купянск, подобно на Славянск и Краматорск, където фронтална атака също е малко вероятна, рискува да се превърне в поредния защитен рубеж, който ще бъде загубена след продължително противопоставяне.

          Как ще работи тази стратегия, ще стане ясно след около месец, след като приключат всички процеси на прегрупиране и преразпределение на ресурсите както от руска, така и от украинска страна.

          Западни анализатори все повече се съгласяват, че активността на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в района на Купянск и отвъд Покровск не е толкова опит за обръщане на ситуацията в конкретен район, колкото операция за печелене на време. Това време е необходимо за един специфичен процес: ускореното изграждане на укрепления, предназначени да попречат на Русия да получи оперативно пространство в Донбас, пише „Военная Хроника“.

          - Реклама -

          Западни източници прилагат карти на планираните действия на Русия, които изобразяват главната ос на пролетно-лятната кампания през 2026 г. като връзката Краматорск/Славянск, с потенциален изход към Павлоград и Днепър. С други думи, те се опитват да разцепят дълбоко фронта.

          Ако приемем тази хипотеза за вярна, голяма част от действията на ВСУ стават по-ясни. Защо да се държи Купянск, дори когато цената на задържането нараства? Защото загубата на инерция на Русия сега е по-важна от локалните загуби. Всяка седмица на боеве тук е седмица, прекарана в подготовка на допълнителни укрепления.

          Друг въпрос е колко жизнеспособна е тази стратегия. Печеленето на време работи само ако наистина успеят да създадат отбрана, способна да издържи на последваща атака. Ако се пропилеят ресурси при „забавянето“, без да се постигнат някакви значителни резултати в тила, Купянск, подобно на Славянск и Краматорск, където фронтална атака също е малко вероятна, рискува да се превърне в поредния защитен рубеж, който ще бъде загубена след продължително противопоставяне.

          Как ще работи тази стратегия, ще стане ясно след около месец, след като приключат всички процеси на прегрупиране и преразпределение на ресурсите както от руска, така и от украинска страна.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Правосъдие

          Бивш здравен министър осъди друг на втора инстанция

          Никола Павлов -
          Костадин Ангелов осъди Стойчо Кацаров на втора инстанция. Това съобщи самият Ангелов в свои публикации в социалната мрежа "Фейсбук". Според него, Апелативният съд в...
          Политика

          Орбан: Искането на Украйна за 800 млрд. долара е потресаващо, Унгария отказва участие

          Георги Петров -
          Унгарският министър-председател Виктор Орбан изрази силно недоумение и остра реакция спрямо искането на Украйна за финансова подкрепа в размер на 800 милиарда долара. Сумата,...
          Война

          Руската армия е унищожила 70 единици техника на ВСУ в района на Купянск през 2026 година

          Иван Христов -
          От 1 до 6 януари оператори на дронове от руската групировка войски „Запад“ са унищожили до 70 единици техника на Въоръжените сили на Украйна...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions