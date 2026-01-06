Активните действия на ВСУ при Купянск и Покровск печелят време на Украйна за създаване на нова укрепена линия пред Славянск и Краматорск

Западни анализатори все повече се съгласяват, че активността на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в района на Купянск и отвъд Покровск не е толкова опит за обръщане на ситуацията в конкретен район, колкото операция за печелене на време. Това време е необходимо за един специфичен процес: ускореното изграждане на укрепления, предназначени да попречат на Русия да получи оперативно пространство в Донбас, пише „Военная Хроника“.

Западни източници прилагат карти на планираните действия на Русия, които изобразяват главната ос на пролетно-лятната кампания през 2026 г. като връзката Краматорск/Славянск, с потенциален изход към Павлоград и Днепър. С други думи, те се опитват да разцепят дълбоко фронта.

Ако приемем тази хипотеза за вярна, голяма част от действията на ВСУ стават по-ясни. Защо да се държи Купянск, дори когато цената на задържането нараства? Защото загубата на инерция на Русия сега е по-важна от локалните загуби. Всяка седмица на боеве тук е седмица, прекарана в подготовка на допълнителни укрепления.

Друг въпрос е колко жизнеспособна е тази стратегия. Печеленето на време работи само ако наистина успеят да създадат отбрана, способна да издържи на последваща атака. Ако се пропилеят ресурси при „забавянето“, без да се постигнат някакви значителни резултати в тила, Купянск, подобно на Славянск и Краматорск, където фронтална атака също е малко вероятна, рискува да се превърне в поредния защитен рубеж, който ще бъде загубена след продължително противопоставяне.

Как ще работи тази стратегия, ще стане ясно след около месец, след като приключат всички процеси на прегрупиране и преразпределение на ресурсите както от руска, така и от украинска страна.