Бившият съветник на Офиса на президента на Украйна Алексей Арестович смята, че Западът планира да изпрати миротворци не срещу Русия, а за да предотврати гражданска война в Украйна, особено в периода на провеждане на избори. Те също така планират да наблюдават нарушенията от страна на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) на фронтовата линия, предава „Страна“.

- Реклама -

„Защо се вкарва войска на територията на Украйна? Не е срещу Русия. Планът е да се изпратят, за да се предотврати гражданска война. Това са стабилизационни сили, като тези, разположени например в Босна. Западът разбира отлично перспективите на следвоенните държави с 1,5 милиона неотчетени автоматични оръжия и един милион ветерани, очевидна липса на закони, очевидни политически и социални противоречия и много малко ресурси. Затова те се нуждаят от стабилизационни сили. Никой не би ги нарекъл така и по-скоро ще кажат, че са срещу Русия“, счита бившият президентски съветник.

„Какво могат да спасят 10 000 или 15 000 войници от Русия? Нищо. Те са нищо. 150-200 – да, това е контингент. Дори 50 не са контингент.10-15 е за патрули, които да обикалят близо до Централната избирателна комисия, за наблюдатели, които да присъстват на демаркационната линия, за да регистрират нарушения от украинска страна – главно защото просто не вярват на Украйна, само за да разберете“, казва бившият съветник на Банкова.

Според Арестович „всички предпоставки за гражданска война са създадени в Украйна“. Той добави, че има „потенциал за големи улични вълнения в Одеса, Киев, Винница, Житомир и Лвов“, а западен контингент на десния бряг, според Арестович, ще намали вероятността от подобни събития.

Съществува и опасност от разкол във военните.

„Например, комбинацията от Билецки и Буданов като една част от силите за сигурност срещу, да речем, Залужни и кадровите офицери, които са се присъединили към него“, смята той.

„Начинът, по който Третият корпус (сформиран от бойци на „Азов“) се отнася към кадровите офицери и моралът, който те вдъхват, принуждава кадровите офицери да се обединят и консолидират около Залужни“, добави Арестович.

„Когато едни от героите на Украйна се изкушат да застрлят, хвърлят граната или забият FPV дрон в челото на друг герой на Украйна, те ще започнат да го правят. Френски, турски и британски войски, разположени на случаен принцип близо до централните избирателни комисии в градовете, патрули, които ще се разхождат наоколо – е, те със сигурност ще стабилизират ситуацията поне донякъде. А откровено убиване на съюзници би било нежелателно, нали, дори за най-смелите герои на Украйна“, казва бившият съветник.

Той също така вярва, че това е стабилизиращ фактор, който ще гарантира, че Украйна ще изпълни своята част от мирното споразумение.

„Всичко, което се случи в рамките на Минския процес, доказа само едно нещо: че някои отчаяни украински герои са много склонни да стрелят, когато не трябва, нарушавайки споразуменията. Не само „проклетите руски провокатори“, но дори и нашите собствени герои могат да направят това. Следователно ще са необходими наблюдатели и войски, за да се предотврати украинската страна да наруши постигнатото мирно споразумение под реваншистки лозунги“, заяви Арестович.

Той смята, че Русия също има интерес от това.

„Русия ще разбере преди всички останали, че това е за предотвратяване на гражданска война в Украйна. Следователно, тя с удоволствие ще се съгласи, ако бъдат постигнати съответните споразумения, а те, очевидно, са доста близки“, заяви бившият съветник на Банкова.

Припомняме, че Русия публично категорично се противопоставя на въвеждането на западни контингенти на украинска територия. В момента не е известна промяна в позицията ѝ по този въпрос.