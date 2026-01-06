Бившият съветник на Офиса на президента на Украйна Алексей Арестович смята, че Западът планира да изпрати миротворци не срещу Русия, а за да предотврати гражданска война в Украйна, особено в периода на провеждане на избори. Те също така планират да наблюдават нарушенията от страна на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) на фронтовата линия, предава „Страна“.
„Защо се вкарва войска на територията на Украйна? Не е срещу Русия. Планът е да се изпратят, за да се предотврати гражданска война. Това са стабилизационни сили, като тези, разположени например в Босна. Западът разбира отлично перспективите на следвоенните държави с 1,5 милиона неотчетени автоматични оръжия и един милион ветерани, очевидна липса на закони, очевидни политически и социални противоречия и много малко ресурси. Затова те се нуждаят от стабилизационни сили. Никой не би ги нарекъл така и по-скоро ще кажат, че са срещу Русия“, счита бившият президентски съветник.
„Какво могат да спасят 10 000 или 15 000 войници от Русия? Нищо. Те са нищо. 150-200 – да, това е контингент. Дори 50 не са контингент.10-15 е за патрули, които да обикалят близо до Централната избирателна комисия, за наблюдатели, които да присъстват на демаркационната линия, за да регистрират нарушения от украинска страна – главно защото просто не вярват на Украйна, само за да разберете“, казва бившият съветник на Банкова.
Според Арестович „всички предпоставки за гражданска война са създадени в Украйна“. Той добави, че има „потенциал за големи улични вълнения в Одеса, Киев, Винница, Житомир и Лвов“, а западен контингент на десния бряг, според Арестович, ще намали вероятността от подобни събития.
Съществува и опасност от разкол във военните.
„Например, комбинацията от Билецки и Буданов като една част от силите за сигурност срещу, да речем, Залужни и кадровите офицери, които са се присъединили към него“, смята той.
„Начинът, по който Третият корпус (сформиран от бойци на „Азов“) се отнася към кадровите офицери и моралът, който те вдъхват, принуждава кадровите офицери да се обединят и консолидират около Залужни“, добави Арестович.
„Когато едни от героите на Украйна се изкушат да застрлят, хвърлят граната или забият FPV дрон в челото на друг герой на Украйна, те ще започнат да го правят. Френски, турски и британски войски, разположени на случаен принцип близо до централните избирателни комисии в градовете, патрули, които ще се разхождат наоколо – е, те със сигурност ще стабилизират ситуацията поне донякъде. А откровено убиване на съюзници би било нежелателно, нали, дори за най-смелите герои на Украйна“, казва бившият съветник.
Той също така вярва, че това е стабилизиращ фактор, който ще гарантира, че Украйна ще изпълни своята част от мирното споразумение.
„Всичко, което се случи в рамките на Минския процес, доказа само едно нещо: че някои отчаяни украински герои са много склонни да стрелят, когато не трябва, нарушавайки споразуменията. Не само „проклетите руски провокатори“, но дори и нашите собствени герои могат да направят това. Следователно ще са необходими наблюдатели и войски, за да се предотврати украинската страна да наруши постигнатото мирно споразумение под реваншистки лозунги“, заяви Арестович.
Той смята, че Русия също има интерес от това.
„Русия ще разбере преди всички останали, че това е за предотвратяване на гражданска война в Украйна. Следователно, тя с удоволствие ще се съгласи, ако бъдат постигнати съответните споразумения, а те, очевидно, са доста близки“, заяви бившият съветник на Банкова.
Припомняме, че Русия публично категорично се противопоставя на въвеждането на западни контингенти на украинска територия. В момента не е известна промяна в позицията ѝ по този въпрос.