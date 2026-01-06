НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 06.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПравосъдие

          Апелативният съд потвърди гаранциите на общинските съветници, задържани с Коцев

          0
          13
          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Апелативният съд във Варна потвърди мерките за неотклонение, наложени от Окръжния съд на Николай Стефанов и Йордан Кателиев, които бяха задържани с кмета на Варна, Благомир Коцев, по обвинения за участие в организирана престъпна група, корупция и пране на пари.

          - Реклама -

          Двамата са с наложени мерки за неотклонение „парична гаранция“200 хиляди лева за Стефанов и 150 хиляди лева за Кателиев.

          Шестцифрени парични гаранции за Йордан Кателиев и Николай Стефанов Шестцифрени парични гаранции за Йордан Кателиев и Николай Стефанов

          Според Апелативния съд, към настоящия момент има обосновано подозрение за тяхната съпричастност към престъплението. В мотивите се посочва:

          „Не е отпаднала опасността от извършване на престъпление, още повече, че Окръжният съд е защитил още един свидетел. Това показва, че рискът от неправомерно въздействие върху участници в наказателното производство не е напълно отпаднал.“

          В жалбите си адвокатите на подсъдимите твърдят, че размерът на паричните гаранции е прекомерен и несъразмерен, но Апелативният съд отбелязва, че те са били определени след оценка на имущественото и доходното състояние на двамата.

          Определението на съда не подлежи на обжалване.

          Апелативният съд във Варна потвърди мерките за неотклонение, наложени от Окръжния съд на Николай Стефанов и Йордан Кателиев, които бяха задържани с кмета на Варна, Благомир Коцев, по обвинения за участие в организирана престъпна група, корупция и пране на пари.

          - Реклама -

          Двамата са с наложени мерки за неотклонение „парична гаранция“200 хиляди лева за Стефанов и 150 хиляди лева за Кателиев.

          Шестцифрени парични гаранции за Йордан Кателиев и Николай Стефанов Шестцифрени парични гаранции за Йордан Кателиев и Николай Стефанов

          Според Апелативния съд, към настоящия момент има обосновано подозрение за тяхната съпричастност към престъплението. В мотивите се посочва:

          „Не е отпаднала опасността от извършване на престъпление, още повече, че Окръжният съд е защитил още един свидетел. Това показва, че рискът от неправомерно въздействие върху участници в наказателното производство не е напълно отпаднал.“

          В жалбите си адвокатите на подсъдимите твърдят, че размерът на паричните гаранции е прекомерен и несъразмерен, но Апелативният съд отбелязва, че те са били определени след оценка на имущественото и доходното състояние на двамата.

          Определението на съда не подлежи на обжалване.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Властта: Тази седмица ще извършваме по над 300 проверки на ден

          Никола Павлов -
          Владимир Иванов, председател на новосформирания Координационен център за еврото в България, съобщи на брифинг, че през периода 1-5 януари Комисията за защита на потребителите...
          Общество

          Запрянов: Политическата криза и липсата на бюджет спират модернизацията на армията

          Никола Павлов -
          През 2026 година перспективите за развитието на българската армия изглеждат добри, но политическата криза и липсата на одобрен бюджет спират планираната модернизация на въоръжените...
          Общество

          178 години от рождението на Ботев, тържества в цялата страна

          Никола Павлов -
          Днес отбелязваме 178-ата годишнина от рождението на Христо Ботев, една от най-ярките фигури в българската история. Поет, публицист и революционер, той остава символ на...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions