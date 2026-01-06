Апелативният съд потвърди гаранциите на общинските съветници, задържани с Коцев

Апелативният съд във Варна потвърди мерките за неотклонение, наложени от Окръжния съд на Николай Стефанов и Йордан Кателиев, които бяха задържани с кмета на Варна, Благомир Коцев, по обвинения за участие в организирана престъпна група, корупция и пране на пари.
- Реклама -
Двамата са с наложени мерки за неотклонение „парична гаранция“ – 200 хиляди лева за Стефанов и 150 хиляди лева за Кателиев.
Според Апелативния съд, към настоящия момент има обосновано подозрение за тяхната съпричастност към престъплението. В мотивите се посочва:
В жалбите си адвокатите на подсъдимите твърдят, че размерът на паричните гаранции е прекомерен и несъразмерен, но Апелативният съд отбелязва, че те са били определени след оценка на имущественото и доходното състояние на двамата.
Определението на съда не подлежи на обжалване.
Апелативният съд във Варна потвърди мерките за неотклонение, наложени от Окръжния съд на Николай Стефанов и Йордан Кателиев, които бяха задържани с кмета на Варна, Благомир Коцев, по обвинения за участие в организирана престъпна група, корупция и пране на пари.
- Реклама -
Двамата са с наложени мерки за неотклонение „парична гаранция“ – 200 хиляди лева за Стефанов и 150 хиляди лева за Кателиев.
Според Апелативния съд, към настоящия момент има обосновано подозрение за тяхната съпричастност към престъплението. В мотивите се посочва:
В жалбите си адвокатите на подсъдимите твърдят, че размерът на паричните гаранции е прекомерен и несъразмерен, но Апелативният съд отбелязва, че те са били определени след оценка на имущественото и доходното състояние на двамата.