      вторник, 06.01.26
          Тенис

          Арина Сабаленка започна по план новата тенис-година

          В спор за място на четвъртфиналите състезателката от Беларус ще се изправи срещу Сорана Кърстя (Румъния) или Йелена Остапенко (Латвия)

          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Арина Сабаленка започна новата 2026 година с разгром. Световната номер 1 даде само един гейм на испанката Кристина Букса в първия си мач на турнира в Бризбън, където е действаща шампионка – 6-0, 6-1, за по-малко от 50 минути игра.

          Беларускинята доминира от самото начало, като загуби само шест точки на първи сервис, една на втори и не даде нито една възможност за пробив на Букса.

          В спор за място на четвъртфиналите Сабаленка ще се изправи срещу Сорана Кърстя (Румъния) или Йелена Остапенко (Латвия).

          В 1/8-финалите иначе са още три тенисистки, две от които ще се изправят една срещу друга – Диана Шнайдер и Мадисън Кийс. Третата е седмата в схемата Екатерина Александрова. 

