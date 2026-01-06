България ще участва в домейна „Безопасност по море“ с Румъния и Турция

България, съобразно решението на Народното събрание, ще участва в домейна „Безопасност по море“ заедно с Румъния и Турция в зоните, в които оперира и към момента с противоминната група. Министър-председателят Росен Желязков заяви, че участието на България ще бъде в онези сфери и аспекти, в които страната има капацитет и потенциал да допринесе за общоевропейската сигурност. Това той каза след срещата на Коалицията на желаещите, която се проведе в Париж, съобщиха от правителствения пресцентър.
- Реклама -
В разговорите участваха държавни и правителствени ръководители на 35 държави, европейските институции и НАТО, както и президента на Украйна Володимир Зеленски, а също и представители на САЩ, водени от специалния пратеник на президента Доналд Тръмп – Стив Уиткоф. На срещата бяха обсъдени всички процеси по постигането на траен и устойчив мир в Украйна и гаранциите за сигурност за държавата, но и за цяла Европа.
Премиерът Желязков каза, че лидерите са се обединили около Парижката декларация, документ, който поставя основната рамка на общоевропейските и партньорски усилия за постигането на справедлив и траен мир, както и гаранциите за сигурност на Украйна и Европа от страна на Съединените щати.
България, съобразно решението на Народното събрание, ще участва в домейна „Безопасност по море“ заедно с Румъния и Турция в зоните, в които оперира и към момента с противоминната група. Министър-председателят Росен Желязков заяви, че участието на България ще бъде в онези сфери и аспекти, в които страната има капацитет и потенциал да допринесе за общоевропейската сигурност. Това той каза след срещата на Коалицията на желаещите, която се проведе в Париж, съобщиха от правителствения пресцентър.
- Реклама -
В разговорите участваха държавни и правителствени ръководители на 35 държави, европейските институции и НАТО, както и президента на Украйна Володимир Зеленски, а също и представители на САЩ, водени от специалния пратеник на президента Доналд Тръмп – Стив Уиткоф. На срещата бяха обсъдени всички процеси по постигането на траен и устойчив мир в Украйна и гаранциите за сигурност за държавата, но и за цяла Европа.
Премиерът Желязков каза, че лидерите са се обединили около Парижката декларация, документ, който поставя основната рамка на общоевропейските и партньорски усилия за постигането на справедлив и траен мир, както и гаранциите за сигурност на Украйна и Европа от страна на Съединените щати.
С какво участваме? С коробЪТ!
Да пратим Мравояда и Мирчев (ДС) да щурмуват вражеския бряг. Те имат опит при завземането на сараите на Меди Доганов (ДС).