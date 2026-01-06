България ще участва в домейна „Безопасност по море“ с Румъния и Турция

България, съобразно решението на Народното събрание, ще участва в домейна „Безопасност по море“ заедно с Румъния и Турция в зоните, в които оперира и към момента с противоминната група. Министър-председателят Росен Желязков заяви, че участието на България ще бъде в онези сфери и аспекти, в които страната има капацитет и потенциал да допринесе за общоевропейската сигурност. Това той каза след срещата на Коалицията на желаещите, която се проведе в Париж, съобщиха от правителствения пресцентър.

В разговорите участваха държавни и правителствени ръководители на 35 държави, европейските институции и НАТО, както и президента на Украйна Володимир Зеленски, а също и представители на САЩ, водени от специалния пратеник на президента Доналд Тръмп – Стив Уиткоф. На срещата бяха обсъдени всички процеси по постигането на траен и устойчив мир в Украйна и гаранциите за сигурност за държавата, но и за цяла Европа.

Премиерът Желязков каза, че лидерите са се обединили около Парижката декларация, документ, който поставя основната рамка на общоевропейските и партньорски усилия за постигането на справедлив и траен мир, както и гаранциите за сигурност на Украйна и Европа от страна на Съединените щати.

„Това е верификация по отношение на изпълнението на мирните споразумения от страна на всички участници в Коалицията на желаещите, гаранции за повишаване на устойчивостта на въоръжените сили на Украйна, за да може да има въздържане и да има защита при евентуални враждебни действия след постигането на мир“, обясни Желязков.