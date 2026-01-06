Белият Дом: Управляваме Венецуела чрез армия и натиск

Стивън Милър, старши политически съветник на президента на САЩ Доналд Тръмп, заяви, че САЩ „управляват“ Венецуела чрез заплахата, породена от военните сили, останали разположени край бреговете на страната.

„По дефиниция ние управляваме ситуацията, защото имаме американски сили, разположени извън страната. Ние определяме условията“, заяви той в ефира на CNN.

Милър добави, че САЩ ефективно използват контрола си над венецуелската икономика като лост, за да гарантират, че новото ръководство ще се съобрази с исканията на администрацията на Тръмп.

„Живеем в свят, в който можем да говорим за международни тънкости и всичко останало, но живеем в свят, реалния свят… управляван от сила, управляван от власт. Това са железните закони на света от началото на времето“, продължи той.

По думите му, венецуелски служители са уверили Белия дом лично, „като са дали ясно да се разбере, че ще се съобразят с условията, исканията и нуждите на САЩ“.

„Те се нуждаят от нашето разрешение да търгуват. Те се нуждаят от нашето разрешение да управляват икономиката. Ето защо САЩ са на власт“, ​​заяви Милър.

Той също отхвърли призивите САЩ да назначат лидера на венецуелската опозиция Мария Корина Мачадо за президент, наричайки ги „дори несериозен въпрос“.

„Би било абсурдно и нелепо изведнъж да я докараме в страната със самолет и да я назначим за президент“, заяви той, твърдейки, че венецуелските военни няма да я сметнат за легитимна.