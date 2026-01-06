Бетоновоз се обърна на ключово кръстовище в София (ВИДЕО)

Днес сутринта бетоновоз се е обърнал на отбивката за качване на бул. „Цариградско шосе“ в посока „Телевизионната кула“ в София, съобщават потребители в Facebook групата „Катастрофи в София“.

Засилено полицейско и пожарно присъствие

На мястото на инцидента е пристигнало засилено полицейско присъствие, както и екипи на пожарната. Към момента няма информация за причината на инцидента, като предположението е, че бетоновозът не е успял да вземе завоя, но това не е потвърдено официално.

Няма пострадали

Не се съобщава за пострадали при инцидента. Полицията и пожарната служба работят по разчистването на пътя.

Затруднения в движението

Движението в района е затруднено заради инцидента, като водачите се съветват да преминават с повишено внимание.