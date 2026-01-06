НА ЖИВО
      вторник, 06.01.26
          Би Би Си е инструктирала журналистите си да не наричат случая с Мадуро „отвличане"

          Снимка: Фейсбук
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Изтекъл вътрешен документ на BBC разкрива, че ръководството на медията е инструктирало служителите си да избягват да използват термина „отвличане“ за описване на задържането на венецуелския президент Николас Мадуро от САЩ. Вместо това, служителите трябва да използват термини като „задържане“ или „заловени“. Мадуро бе пленен по време на военна операция на САЩ в Каракас и отведен в САЩ, за да се изправи пред съд за обвинения в наркотероризъм и наркотрафик. Той самият нарече събитието „отвличане“, а също заяви, че е бил военнопленник на САЩ.

          Въпреки това, според инструкциите на BBC, трябва да се избягва терминологията „отвличане“ и да се използват други изрази. Това е поредното доказателство за политизираната редакционна политика на медията. Британският премиер Кийр Стармър също отказа да коментира дали нападението на САЩ срещу Венецуела е нарушило международното право, подчертавайки, че фокусът трябва да бъде върху „мирния преход към демокрация“.

          Документът потвърдил критиките срещу редакционната линия на BBC, която през ноември беше подложена на скандал, след като се установи, че е монтирала реч на Тръмп, изкривявайки неговите думи. Това доведе до оставки на високопрофилни служители и до дело за клевета срещу медията с иск за 10 милиарда долара.

          BBC също така е подложена на многократни критики за своето отразяване на конфликта Израел-Газа, като критиците я обвиняват в пристрастност към Израел и пренебрегване на страданията на палестинците.

