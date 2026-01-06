Бивш здравен министър осъди друг на втора инстанция

Костадин Ангелов осъди Стойчо Кацаров на втора инстанция. Това съобщи самият Ангелов в свои публикации в социалната мрежа „Фейсбук“. Според него, Апелативният съд в София е потвърдил решението на първата инстанция и е наказал Кацаров за клевета.

Мотивите на Апелативния съд гласят, че изказванията на Кацаров създават впечатление, че Ангелов е виновен за престъпление по служба и е довел болницата до финансова разруха чрез некомпетентното си управление. Костадин Ангелов напомня, че делото е заведено заради обвиненията на Кацаров, че като директор на УМБАЛ „Александровска“, той е докарал болницата до фалит.

Ангелов допълва, че публичното разпространение на невярно твърдение за извършено престъпление е клеветническо и вредоносно за репутацията на човека, засегнат от тези обвинения. Той добавя, че съдиите в мнозинството са приели, че изказванията на Кацаров са накърнили честта и достойнството му. Съдът е уважил исковата претенция на Ангелов и му е присъдил 5000 лева.