Bloomberg: В Париж обсъждат изпращането на войски в Украйна

Европейските лидери и американските представители се стремят да финализират споразумение за гаранции за сигурност, което включва възможността за присъствие на американски войски на украинска територия, за да се гарантира устойчивостта на всяко мирно споразумение, пише Bloomberg.

Източници твърдят, че разговорите в Париж във вторник ще се фокусират върху това как да се интегрират вариантите, предложени наскоро от Вашингтон, с плановете, разработени от т.нар. „коалиция на желаещите“.

Френският президент Еманюел Макрон ще бъде домакин на срещата. САЩ ще бъдат представени от пратениците на президента Доналд Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. Ще присъстват и британският премиер Киър Стармър, други европейски лидери, генералният секретар на НАТО Марк Рюте и върховният главнокомандващ на съюзническите сили в Европа Алексус Гринкевич.

Все още не е ясно каква роля ще играят американските войски и къде ще бъдат разположени в случай на мирно споразумение с Русия. Европейските страни обсъдиха разполагането на многонационални „сили за подпомагане“, в които украинската армия ще ръководи фронтовата отбрана:

„САЩ са готови да съдействат и за наблюдение на прекратяването на огъня, включително чрез предоставяне на разузнавателна информация, съобщиха източници. Дронове и сателити ще бъдат използвани за откриване на нарушения.“

Европейски представители заявиха, че последните им дискусии с американските им колеги са били положителни и че настоящото състояние на предложените гаранции за сигурност е добро. Един от тях нарече предложението на САЩ за предоставяне на разузнавателна информация и войски повратна точка. Друг казва, че то много повече напомня на така наречения „американски предпазен механизъм“, който европейските страни търсеха през последната година.

Целта на последните срещи между американски, европейски и украински представители беше да се приключат преговорите за споразумение за сигурност. Все още обаче не е ясно дали руският президент Владимир Путин ще се съгласи с тези предложения. Съюзниците на Украйна ще настояват за участието на Русия, след като бъде постигнато споразумение за сигурност със САЩ, казва един от източниците.