      вторник, 06.01.26
          Богоявление е!

          Снимка: БГНЕС
          Днес празнуваме Свето Богоявление, познато още като Йордановден, който е посветен на Кръщението на Исус Христос в река Йордан и е сред най-важните и тържествени църковни празници в християнската религия. Този ден се свързва с светлината и просвещението, като се счита, че водата на този ден има пречистваща сила.

          Обичаи и традиции:

          В различните области на България, празникът има различни имена – Кръстовден, Водици или Водокръщи. Традицията на окъпване в реката или поне измиване на лицето и ръцете се практикува с надеждата за здраве през цялата година. С този ритуал се слага край на „Мръсните дни“ и се започва новата година с чистота и здраве.

          На Йордановден, навсякъде, където има водоем, се извършва ритуалното хвърляне на кръста от местната църква. След като кръстът бъде изваден, се служи тържествена литургия и се прави Велик водосвет, който обновява светената вода. Всеки може да носи светената вода вкъщи, за да пази дома си от болести и да пречиства душата си.

          Ритуални хлябове и други обичаи:

          На този ден се месят три ритуални хляба, като при замесването на един от тях се използва част от старата светена вода. Един хляб се оставя за дома, вторият за гостите, а третият – за минувачите.

          Чемширени китки от предишното Рождество се изгарят върху железен предмет, а пепелта се поръсва със светена вода и се заравя под овошка или трендафилов храст. С донесената от църквата свещ се запалва новият огън в семейния иконостас.

          Поверия за Йордановден:

          • Смята се, че онзи, който извади кръста от водата, ще бъде здрав и щастлив през цялата година.
          • Ако на Йордановден времето е студено и сухо, се вярва, че годината ще бъде добра и плодородна.
          • Ако кръстът замръзне във водата, годината ще бъде здрава и плодовита.
          • Вярва се, че през нощта срещу Богоявление небето се отваря и всеки, който го види, ще получи от Бог това, което си пожелае.

          Имен ден:

          На Йордановден имен ден празнуват всички с имената:

          • Банчо, Бистра, Богдан, Богдана, Богомил, Божан, Божана, Божидар, Божидара, Божил, Бончо, Борислав, Борислава, Боян, Бояна, Богиня, Данка, Данко, Данчо, Йордан, Йордана, Йорданка, Найден, Теодосий.

