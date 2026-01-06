НА ЖИВО
          Челси намери бързо заместник на Енцо Мареска

          Лондончани потвърдиха назначението на Лиъм Росиниър за техен нов мениджър с договор за шест години и половина

          Снимка: www.facebook.com/ChelseaFC
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Челси потвърди назначението на Лиъм Росиниър за техен нов мениджър с договор за шест години и половина. 41-годишният специалист пристига на „Стамфорд Бридж“ от Страсбург с контракт до 2032.

          „Изключително привилегирован съм да бъда назначен за мениджър на Челси. Това е клуб с уникален дух и горда история на спечелени трофеи“, каза той.

          Росиниър, който обяви, че е постигнал устна договорка с Челси по-рано днес на пресконференция, наследява на поста освободения на 1 януари Енцо Мареска. Той ще бъде край страничната линия за мача от трети кръг на ФА Къп с втородивизионния Чарлтън Атлетик в събота. В сряда „сините“ гостуват на Фулъм в лондонско дерби и ще бъдат водени още веднъж от Калъм Макфарлън, който изведе тима и при равенството 1:1 с Манчестър Сити в неделя.

          Росиниър игра за Бристъл Сити, Фулъм, Рединг, Хъл Сити и Брайтън по време на 16-годишната си професионална кариера като футболист. След това води Хъл и почти класира отбора за плейофите в Чемпиъншип през 2024, преди да застане начело на Страсбург. С френския тим той стана седми в Лига 1 миналия сезон.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Футбол

          ЦСКА няма спирка – Андрей Йорданов е поредното ново попълнение на „червените“

          Николай Минчев -
          ЦСКА си осигури подписа на левия краен защитник Андрей Йорданов, обявиха официално от клуба. Футболистът премина успешно медицинските прегледи и официално подписа договор с...
          Тенис

          Убедителен Григор Димитров на старта в Австралия

          Николай Минчев -
          Григор Димитров записа убедителна победа над Пабло Кареньо Буста с 6-3, 6-2 в откриващия си мач на тенис турнира в Бризбън. Мачът продължи близо...
          Футбол

          ЦСКА привлече в редиците си бразилско крило

          Николай Минчев -
          ЦСКА си осигури подписа на бразилското крило Лео Перейра, съобщиха официално от пресслужбата на столичани. 25-годишният флангови футболист пристига при "червените" с трансфер от...

