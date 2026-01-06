Челси намери бързо заместник на Енцо Мареска

Челси потвърди назначението на Лиъм Росиниър за техен нов мениджър с договор за шест години и половина. 41-годишният специалист пристига на „Стамфорд Бридж“ от Страсбург с контракт до 2032.

„Изключително привилегирован съм да бъда назначен за мениджър на Челси. Това е клуб с уникален дух и горда история на спечелени трофеи“, каза той.

Росиниър, който обяви, че е постигнал устна договорка с Челси по-рано днес на пресконференция, наследява на поста освободения на 1 януари Енцо Мареска. Той ще бъде край страничната линия за мача от трети кръг на ФА Къп с втородивизионния Чарлтън Атлетик в събота. В сряда „сините“ гостуват на Фулъм в лондонско дерби и ще бъдат водени още веднъж от Калъм Макфарлън, който изведе тима и при равенството 1:1 с Манчестър Сити в неделя.

Росиниър игра за Бристъл Сити, Фулъм, Рединг, Хъл Сити и Брайтън по време на 16-годишната си професионална кариера като футболист. След това води Хъл и почти класира отбора за плейофите в Чемпиъншип през 2024, преди да застане начело на Страсбург. С френския тим той стана седми в Лига 1 миналия сезон.