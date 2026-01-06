ЦСКА няма спирка – Андрей Йорданов е поредното ново попълнение на „червените“

ЦСКА си осигури подписа на левия краен защитник Андрей Йорданов, обявиха официално от клуба. Футболистът премина успешно медицинските прегледи и официално подписа договор с „армейците“ за срок от три години.

Андрей Йорданов е на 24 години, като титулярната му позиция е по левия фланг на отбраната. Той пристига в ЦСКА от отбора на Ботев Пловдив.

Йорданов е роден през 2001 година в град Кюстендил. През 2013 година започва да тренира в школата на ЦСКА, а в началото на 2019 година записва своя дебют за първия отбор на „червените“. През лятото на 2024 година Андрей Йорданов преминава в редиците на Ботев Пловдив, където изиграва 41 мача, отбелязва 1 гол и записва 4 асистенции.

„Най-големият български клуб приветства Андрей Йорданов с добре дошъл и му пожелава много успехи с червената фланелка!

Андрей Йорданов

Роден на: 6 юни 2001 г.

Ръст: 180 см.

Позиция: ляв защитник.“, написаха още от тима от Борисовата градина.