НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 06.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортФутбол

          ЦСКА няма спирка – Андрей Йорданов е поредното ново попълнение на „червените“

          Футболистът премина успешно медицинските прегледи и официално подписа договор с "армейците" за срок от три години

          0
          9
          Снимка: www.facebook.com/cskasofiaofficial
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          ЦСКА си осигури подписа на левия краен защитник Андрей Йорданов, обявиха официално от клуба. Футболистът премина успешно медицинските прегледи и официално подписа договор с „армейците“ за срок от три години.

          - Реклама -

          Андрей Йорданов е на 24 години, като титулярната му позиция е по левия фланг на отбраната. Той пристига в ЦСКА от отбора на Ботев Пловдив.

          Йорданов е роден през 2001 година в град Кюстендил. През 2013 година започва да тренира в школата на ЦСКА, а в началото на 2019 година записва своя дебют за първия отбор на „червените“. През лятото на 2024 година Андрей Йорданов преминава в редиците на Ботев Пловдив, където изиграва 41 мача, отбелязва 1 гол и записва 4 асистенции.

          „Най-големият български клуб приветства Андрей Йорданов с добре дошъл и му пожелава много успехи с червената фланелка!
          Андрей Йорданов
          Роден на: 6 юни 2001 г.
          Ръст: 180 см.
          Позиция: ляв защитник.“, написаха още от тима от Борисовата градина.

          ЦСКА си осигури подписа на левия краен защитник Андрей Йорданов, обявиха официално от клуба. Футболистът премина успешно медицинските прегледи и официално подписа договор с „армейците“ за срок от три години.

          - Реклама -

          Андрей Йорданов е на 24 години, като титулярната му позиция е по левия фланг на отбраната. Той пристига в ЦСКА от отбора на Ботев Пловдив.

          Йорданов е роден през 2001 година в град Кюстендил. През 2013 година започва да тренира в школата на ЦСКА, а в началото на 2019 година записва своя дебют за първия отбор на „червените“. През лятото на 2024 година Андрей Йорданов преминава в редиците на Ботев Пловдив, където изиграва 41 мача, отбелязва 1 гол и записва 4 асистенции.

          „Най-големият български клуб приветства Андрей Йорданов с добре дошъл и му пожелава много успехи с червената фланелка!
          Андрей Йорданов
          Роден на: 6 юни 2001 г.
          Ръст: 180 см.
          Позиция: ляв защитник.“, написаха още от тима от Борисовата градина.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Футбол

          Челси намери бързо заместник на Енцо Мареска

          Николай Минчев -
          Челси потвърди назначението на Лиъм Росиниър за техен нов мениджър с договор за шест години и половина. 41-годишният специалист пристига на "Стамфорд Бридж" от...
          Тенис

          Убедителен Григор Димитров на старта в Австралия

          Николай Минчев -
          Григор Димитров записа убедителна победа над Пабло Кареньо Буста с 6-3, 6-2 в откриващия си мач на тенис турнира в Бризбън. Мачът продължи близо...
          Футбол

          ЦСКА привлече в редиците си бразилско крило

          Николай Минчев -
          ЦСКА си осигури подписа на бразилското крило Лео Перейра, съобщиха официално от пресслужбата на столичани. 25-годишният флангови футболист пристига при "червените" с трансфер от...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions