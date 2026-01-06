НА ЖИВО
          ЦСКА представи Исак Соле

          "Aрмейците" с трето попълнение за деня

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          ЦСКА официално обяви и привличането на халфа на Славия и национал на Централноафриканската република Исак Соле. Футболистът премина успешно медицинските прегледи и подписа договор с „армейците“ за срок от 3 години, обявиха от клуба.

          На 2 януари босът на Славия Венци Стефанов обяви първо пред нас, че се е споразумял с колегите си от ЦСКА за трансфера на халфа.

          Исак Соле е на 24 години, а основната му позиция е в сърцето на полузащитата.

          Започва професионалната си кариера във френския Лавал, след което защитава цветовете на няколко различни клуба. През 2024 година подписва със Славия, където записва 18 мача, в които отбелязва 3 гола и добавя 1 асистенция. През изминалия сезон халфът игра под наем в турския Гьозтепе, като взе участие в 11 срещи и се отчете с 2 гола и 2 асистенции.

          Соле има мачове за националния отбор на Франция до 17 години, а от 2023 година е част от представителния тим на Централноафриканската република, за който до момента има 12 двубоя.

          В ЦСКА Исак Соле ще носи фланелка с №94.

          „Най-големият български клуб го приветства с добре дошъл и му пожелава много успехи с червената фланелка!“, написаха „червените“, които по-рано днес представиха първо бразилското крило Лео Перейра, който парафира договор за 3 години и ще носи фланелката с №38, както и юношата си Андрей Йорданов от Ботев (Пловдив).

          Тази зима ЦСКА привлече още колумбийското крило Алехандро Пиедраита и беларуския халф Макс Ебонг.

          Исак Соле

          Роден на: 16 юни 2001 г.

          Ръст: 184 см.

          Позиция: вътрешен полузащитник

