ЦСКА представи Исак Соле

ЦСКА официално обяви и привличането на халфа на Славия и национал на Централноафриканската република Исак Соле. Футболистът премина успешно медицинските прегледи и подписа договор с „армейците“ за срок от 3 години, обявиха от клуба.

На 2 януари босът на Славия Венци Стефанов обяви първо пред нас, че се е споразумял с колегите си от ЦСКА за трансфера на халфа.

Исак Соле е на 24 години, а основната му позиция е в сърцето на полузащитата.

Започва професионалната си кариера във френския Лавал, след което защитава цветовете на няколко различни клуба. През 2024 година подписва със Славия, където записва 18 мача, в които отбелязва 3 гола и добавя 1 асистенция. През изминалия сезон халфът игра под наем в турския Гьозтепе, като взе участие в 11 срещи и се отчете с 2 гола и 2 асистенции.

Соле има мачове за националния отбор на Франция до 17 години, а от 2023 година е част от представителния тим на Централноафриканската република, за който до момента има 12 двубоя.

В ЦСКА Исак Соле ще носи фланелка с №94.

„Най-големият български клуб го приветства с добре дошъл и му пожелава много успехи с червената фланелка!“, написаха „червените“, които по-рано днес представиха първо бразилското крило Лео Перейра, който парафира договор за 3 години и ще носи фланелката с №38, както и юношата си Андрей Йорданов от Ботев (Пловдив).

Тази зима ЦСКА привлече още колумбийското крило Алехандро Пиедраита и беларуския халф Макс Ебонг.

Исак Соле

Роден на: 16 юни 2001 г.

Ръст: 184 см.

Позиция: вътрешен полузащитник