      вторник, 06.01.26
          ЦСКА привлече в редиците си бразилско крило

          25-годишният флангови футболист Лео Перейра пристига при "червените" с трансфер от бразилския Клуб де Регатас

          Снимка: www.facebook.com/cskasofiaofficial
          ЦСКА си осигури подписа на бразилското крило Лео Перейра, съобщиха официално от пресслужбата на столичани. 25-годишният флангови футболист пристига при „червените“ с трансфер от бразилския Клуб де Регатас. Състезателят премина успешно задължителните медицински прегледи и официално подписа договор с „армейците“ за срок от 3 години.

          Перейра е третото ново попълнение на ЦСКА тази зима след Алехандро Пиедраита и Макс Ебонг.

          Леандро Аугусто дос Сантос Перейра е роден на 29 юни 2000 г. в град Бауру, щата Сао Пауло, Бразилия. Той започва футболния си път в школата на Итуано, като прави своя дебют в мъжкия футбол с екипа на родния клуб през 2020 г.

          В хода на кариерата си Лео Перейра е защитавал цветовете на бразилските Итуано, Коринтианс, Витория, Гремио, Атлетико Гоянензе, Спорт Ресифе и Клуб де Регатас, както и на португалския Маритимо.

          През лятото на 2025 г. крилото преминава под наем в Спорт Ресифе, където записва 16 мача, отбелязва 3 гола и добавя 1 асистенция към актива си.

          В ЦСКА Лео Перейра ще носи фланелката с № 38. Той е третият бразилски футболист в настоящия състав на „армейците“ след вратаря Густаво Бусато и защитника Дeйвид Пастор.

          „ЦСКА приветства Лео Перейра с добре дошъл и му пожелава много успехи с червената фланелка!
          Леандро Аугусто дос Сантос Перейра
          Роден на: 29.06.2000 г.
          Ръст: 172 см.
          Позиция: Крило.“, написаха още „армейците“. 

