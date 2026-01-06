ЦСКА стартира подготовката си

ЦСКА проведе първата си официална открита тренировка от зимната подготовка на клубната база в Панчарево. Тя започна с минута мълчание в памет на покойната легенда на „червените“ Димитър Пенев, като на терен номер 3 бяха поставени два венеца и две големи пана със снимки на Стратега.

Трима от четиримата нови на „армейците“ започнаха тренировки под ръководството на старши треньора Христо Янев – Алехандро Пиедраита, Лео Перейра и Андрей Йорданов, като последните двама бяха обявени по-рано днес. Спряганият за нов футболист на клуба – Исак Соле от Славия, все още не е с тима.

Густаво Бусато, Йоанис Питас, Леандро Годой, Джеймс Ето’о, Браян Кордоба, Пастор и другото ново попълнение Макс Ебонг ще се присъединят към отбора в следващите ден-два.

В тренировката днес, която беше съпътствана от дъжд, участие взеха Фьодор Лапухов, третият вратар Даниел Николов, Улаус Скаршем, Иван Тасев, Сейни Санянг, Лумбард Делова, Кевин Додай, Радослав Живков, Илиан Илиев, Анжело Мартино, Адриан Лапеня, Георги Чорбаджийски, Дейвид Сегер, Бруно Жордао, Петко Панайотов, Теодор Иванов, Иван Турицов, Мохамед Брахими и Юлиан Илиев.

ЦСКА заминава за лагер в Турция на 11 януари. Там „армейците“ ще изиграят четири контроли, като техни съперници ще бъдат Корона Киелце, Млада Болеслав, ЛНЗ Черкаси и Нови Пазар.