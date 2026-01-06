НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 06.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортФутбол

          ЦСКА стартира подготовката си

          На 11.01 "червените" заминават за Турция, където ще проведат своя лагер

          0
          23
          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          ЦСКА проведе първата си официална открита тренировка от зимната подготовка на клубната база в Панчарево. Тя започна с минута мълчание в памет на покойната легенда на „червените“ Димитър Пенев, като на терен номер 3 бяха поставени два венеца и две големи пана със снимки на Стратега.

          - Реклама -

          Трима от четиримата нови на „армейците“ започнаха тренировки под ръководството на старши треньора Христо Янев – Алехандро Пиедраита, Лео Перейра и Андрей Йорданов, като последните двама бяха обявени по-рано днес. Спряганият за нов футболист на клуба – Исак Соле от Славия, все още не е с тима.

          Густаво Бусато, Йоанис Питас, Леандро Годой, Джеймс Ето’о, Браян Кордоба, Пастор и другото ново попълнение Макс Ебонг ще се присъединят към отбора в следващите ден-два.

          В тренировката днес, която беше съпътствана от дъжд, участие взеха Фьодор Лапухов, третият вратар Даниел Николов, Улаус Скаршем, Иван Тасев, Сейни Санянг, Лумбард Делова, Кевин Додай, Радослав Живков, Илиан Илиев, Анжело Мартино, Адриан Лапеня, Георги Чорбаджийски, Дейвид Сегер, Бруно Жордао, Петко Панайотов, Теодор Иванов, Иван Турицов, Мохамед Брахими и Юлиан Илиев.

          ЦСКА заминава за лагер в Турция на 11 януари. Там „армейците“ ще изиграят четири контроли, като техни съперници ще бъдат Корона Киелце, Млада Болеслав, ЛНЗ Черкаси и Нови Пазар. 

          ЦСКА проведе първата си официална открита тренировка от зимната подготовка на клубната база в Панчарево. Тя започна с минута мълчание в памет на покойната легенда на „червените“ Димитър Пенев, като на терен номер 3 бяха поставени два венеца и две големи пана със снимки на Стратега.

          - Реклама -

          Трима от четиримата нови на „армейците“ започнаха тренировки под ръководството на старши треньора Христо Янев – Алехандро Пиедраита, Лео Перейра и Андрей Йорданов, като последните двама бяха обявени по-рано днес. Спряганият за нов футболист на клуба – Исак Соле от Славия, все още не е с тима.

          Густаво Бусато, Йоанис Питас, Леандро Годой, Джеймс Ето’о, Браян Кордоба, Пастор и другото ново попълнение Макс Ебонг ще се присъединят към отбора в следващите ден-два.

          В тренировката днес, която беше съпътствана от дъжд, участие взеха Фьодор Лапухов, третият вратар Даниел Николов, Улаус Скаршем, Иван Тасев, Сейни Санянг, Лумбард Делова, Кевин Додай, Радослав Живков, Илиан Илиев, Анжело Мартино, Адриан Лапеня, Георги Чорбаджийски, Дейвид Сегер, Бруно Жордао, Петко Панайотов, Теодор Иванов, Иван Турицов, Мохамед Брахими и Юлиан Илиев.

          ЦСКА заминава за лагер в Турция на 11 януари. Там „армейците“ ще изиграят четири контроли, като техни съперници ще бъдат Корона Киелце, Млада Болеслав, ЛНЗ Черкаси и Нови Пазар. 

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Футбол

          Христо Янев: Ще разберете за други нови попълнения от нашия сайт

          Николай Минчев -
          Христо Янев застана пред медиите преди днешната първа открита тренировка за новата 2026 година. Вчера той присъства на поклонението на великия Димитър Пенев и...
          Футбол

          ЦСКА няма спирка – Андрей Йорданов е поредното ново попълнение на „червените“

          Николай Минчев -
          ЦСКА си осигури подписа на левия краен защитник Андрей Йорданов, обявиха официално от клуба. Футболистът премина успешно медицинските прегледи и официално подписа договор с...
          Футбол

          Челси намери бързо заместник на Енцо Мареска

          Николай Минчев -
          Челси потвърди назначението на Лиъм Росиниър за техен нов мениджър с договор за шест години и половина. 41-годишният специалист пристига на "Стамфорд Бридж" от...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions