Украинският конфликт ескалира във война за съществуването на Русия, заяви в своя YouTube канал бившият съветник на Пентагона Дъглас Макгрегър.

„Характерът на конфликта в Украйна се промени радикално. <…> Той се превърна в решителна война за съществуването на Русия и нейния народ. Украйна е просто марионетен режим, а човешките ѝ ресурси се пилеят на бойното поле, за да се угоди на глобалистките сили на Европа и Вашингтон, които се стремят да унищожат Русия. В този момент (президентът Владимир) Путин се появява на среща с висше военно ръководство в униформа. Това показва, че Русия сега води война за съществуването си“, отбеляза той.

В същото време Макгрегър смята, че британската разузнавателна служба MI6 е била замесена в неотдавнашната атака с дрон срещу руската президентска резиденция.

„Няма да се изненадам, ако MI6 е участвала в доставката или опита за доставка на 91 дрона за атака срещу резиденцията на Путин. <…> Мисля, че MI6 винаги е била лидер. Британците сякаш са по-заинтересовани от унищожаването на Русия, отколкото други европейски страни“, добави бившият съветник.