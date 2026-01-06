НА ЖИВО
          Данчо Караджов обявява най-големия VIP-любовен концерт на „Сигнал“ на Йордановден

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          На Йордановден – 6 януари, денят на пречистването, вярата и новото начало, Данчо Караджов отправя силно и лично послание към публиката, обявявайки най-големия VIP-любовен концерт на Група Сигнал – събитие, което ще се превърне в кулминация на любовта и музиката на 14 февруари от 20:00 часа в Зала 11 на НДК.

          Именно на този символичен празник стартира официалната продажба на билетите за концерта – жест към най-верните почитатели на Сигнал, които десетилетия наред носят музиката на групата в сърцата си. Изборът на датата не е случаен – Йордановден бележи ново начало, а Свети Валентин е празникът на любовта. Между тези два дни Сигнал създават мост от емоция, спомени и истински чувства.

          Концертът на 14 февруари е замислен като мащабен VIP-музикален спектакъл, посветен на любовта като движеща сила – в човешките отношения, в изкуството и в цялото творчество на групата. Това ще бъде вечер, в която различни поколения ще се срещнат, за да преживеят заедно песните, превърнали се в саундтрак на лични истории, любови и съдби.

          Но този концерт има и по-дълбок смисъл. Той бележи началото на национално турне, което цяло лято ще обикаля страната и ще се превърне в кампания, поведена лично от Данчо Караджов, с ясно и силно послание – повече любов между хората. Чрез музиката на Сигнал, чрез срещите с публиката в различни градове, турнето ще носи идеята за близост, човечност и споделена емоция във време, в което обществото има нужда именно от това.

          „Любовта не е клише, тя е избор и отговорност“, споделят от екипа на групата.

          Именно затова турнето няма да бъде просто поредица от концерти, а жива музикална кауза, която ще събира хората, ще ги кара да пеят заедно и да си припомнят, че музиката има силата да обединява. С този проект Сигнал отново затвърждават мястото си на културен феномен, а Данчо Караджов – като артист с мисия. Началото е поставено на 14 февруари в Зала 11 на НДК, а пътят продължава през цялото лято из България – с любов, музика и хора, които вярват един в друг.

          Именно на този символичен празник стартира официалната продажба на билетите за концерта – жест към най-верните почитатели на Сигнал, които десетилетия наред носят музиката на групата в сърцата си. Изборът на датата не е случаен – Йордановден бележи ново начало, а Свети Валентин е празникът на любовта. Между тези два дни Сигнал създават мост от емоция, спомени и истински чувства.

          Концертът на 14 февруари е замислен като мащабен VIP-музикален спектакъл, посветен на любовта като движеща сила – в човешките отношения, в изкуството и в цялото творчество на групата. Това ще бъде вечер, в която различни поколения ще се срещнат, за да преживеят заедно песните, превърнали се в саундтрак на лични истории, любови и съдби.

          Но този концерт има и по-дълбок смисъл. Той бележи началото на национално турне, което цяло лято ще обикаля страната и ще се превърне в кампания, поведена лично от Данчо Караджов, с ясно и силно послание – повече любов между хората. Чрез музиката на Сигнал, чрез срещите с публиката в различни градове, турнето ще носи идеята за близост, човечност и споделена емоция във време, в което обществото има нужда именно от това.

          „Любовта не е клише, тя е избор и отговорност“, споделят от екипа на групата.

          Именно затова турнето няма да бъде просто поредица от концерти, а жива музикална кауза, която ще събира хората, ще ги кара да пеят заедно и да си припомнят, че музиката има силата да обединява. С този проект Сигнал отново затвърждават мястото си на културен феномен, а Данчо Караджов – като артист с мисия. Началото е поставено на 14 февруари в Зала 11 на НДК, а пътят продължава през цялото лято из България – с любов, музика и хора, които вярват един в друг.

