Държавният департамент: Не искаме противници в НАШЕТО полукълбо

Държавният департамент на САЩ определи Западното полукълбо като своя зона на интерес. Това съобщение се появи на страницата на Държавния департамент на САЩ в социалната мрежа X.

„Това е НАШЕТО полукълбо и президентът Тръмп няма да позволи да бъде застрашавана нашата сигурност“, се казва в публикацията.

Към публикацията е прикачена снимка на президента на САЩ Доналд Тръмп с надпис „Това е НАШЕТО полукълбо“.

Ден преди това държавният секретар Марко Рубио, коментирайки операцията във Венецуела, заяви по NBC News, че САЩ няма да толерират присъствието на противници.

„Това е Западното полукълбо. Тук живеем и няма да позволим Западното полукълбо да се превърне в база за операции на противници, конкуренти и съперници на Съединените щати“, отсече Рубио.