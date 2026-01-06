НА ЖИВО
          Държавният департамент: Не искаме противници в НАШЕТО полукълбо

          Държавният департамент на САЩ определи Западното полукълбо като своя зона на интерес. Това съобщение се появи на страницата на Държавния департамент на САЩ в социалната мрежа X.

          „Това е НАШЕТО полукълбо и президентът Тръмп няма да позволи да бъде застрашавана нашата сигурност“, се казва в публикацията.

          Към публикацията е прикачена снимка на президента на САЩ Доналд Тръмп с надпис „Това е НАШЕТО полукълбо“.

          Ден преди това държавният секретар Марко Рубио, коментирайки операцията във Венецуела, заяви по NBC News, че САЩ няма да толерират присъствието на противници.

          „Това е Западното полукълбо. Тук живеем и няма да позволим Западното полукълбо да се превърне в база за операции на противници, конкуренти и съперници на Съединените щати“, отсече Рубио.

          - Реклама -

          Белият Дом: Управляваме Венецуела чрез армия и натиск

          Иван Христов -
          Стивън Милър, старши политически съветник на президента на САЩ Доналд Тръмп, заяви, че САЩ „управляват“ Венецуела чрез заплахата, породена от военните сили, останали разположени...
          Общество

          Силно земетресение разлюля Япония, има и вторични трусове

          Никола Павлов -
          Земетресение с магнитуд 6,4 е регистрирано в Западна Япония, в районите на префектурите Шимане и Тотори, съобщи японската новинарска агенция Киодо, позовавайки се на...
          Война

          Ново напрежение: Дронове и стрелба около президентския дворец в Каракас

          Никола Павлов -
          Вчера вечерта, около 20:00 ч. местно време (00:00 ч. по Гринуич), в района на президентския дворец "Мирафлорес" в Каракас се чула стрелба, предаде Франс...

