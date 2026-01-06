Държавният департамент обяви Западното полукълбо за зона на влияние на САЩ

Държавният департамент на САЩ обяви Западното полукълбо за зона на влияние на САЩ.

„Това е нашето полукълбо и президентът Тръмп няма да позволи нашата сигурност да бъде застрашена", гласи изявление на пресслужбата на Държавния департамент в мрежата X, цитирано от агенциите.

По-рано постоянният представител на САЩ в ООН Майкъл Уолц също заяви, че Вашингтон няма да позволи на противници, конкуренти и съперници да експлоатират Западното полукълбо.