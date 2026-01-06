НА ЖИВО
          Държавният департамент обяви Западното полукълбо за зона на влияние на САЩ

          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Държавният департамент на САЩ обяви Западното полукълбо за зона на влияние на САЩ.

          Това е нашето полукълбо и президентът Тръмп няма да позволи нашата сигурност да бъде застрашена“, гласи изявление на пресслужбата на Държавния департамент в мрежата X, цитирано от агенциите.

          По-рано постоянният представител на САЩ в ООН Майкъл Уолц също заяви, че Вашингтон няма да позволи на противници, конкуренти и съперници да експлоатират Западното полукълбо.

