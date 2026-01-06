НА ЖИВО
          DeepState: Руснаците са се придвижили на Славянско и Краматорско направления в Украйна

          Славянско направление
          Славянско направление
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Руските сили са постигнали успехи в Донецка област през последните 24 часа. Те са напреднали близо до село Фьодоровка на Славянско направление и в село Новомарково на Краматорско направление, според анализаторите от информационния ресурс DeepState.

          Днес войник с позивна „Макар“, командир на рота ударни наземни роботизирани системи от Трета отделна щурмова бригада, съобщи, че руската пехота е намалила броя на атаките при Борово и Лиман.

          Междувременно в Запорожка област Гуляйполе е голяма „сива“ зона, където продължават уличните боеве. Този град остава важна цел за руските сили, тъй като е важен транспортен възел, подобно на съседния Железнодорожне. Ситуацията в този град е сложна.

