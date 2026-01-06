НА ЖИВО
          Димитър Радев: Приемането на еврото е потвърждение на българската идентичност и стабилност

          Димитър Радев
          Димитър Радев
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Управителят на Българската народна банка Димитър Радев напомни, че приемането на еврото е продължение на път, по който България върви от много години, съобщава БНТ.

          Гуверньорът обясни, че силата на парите не зависи от името им или изобразените символи, а от правилата, институциите и дисциплината, които стоят зад тях. Подчерта, че с еврото са запазени и всички български символи.

          „Нашите нови пари не са загуба на идентичност, а потвърждаване на нашата идентичност по един много силен начин, който поне доскоро беше невъзможен. Отваряйки тази нова глава, това ще бъде нова глава на нашата парична история и аз съм силно убеден, че тази история ще бъде на стабилност и просперитет.“

          Димитър Радев, управител на Българската народна банка

          Гуверньорът обясни, че силата на парите не зависи от името им или изобразените символи, а от правилата, институциите и дисциплината, които стоят зад тях. Подчерта, че с еврото са запазени и всички български символи.

          „Нашите нови пари не са загуба на идентичност, а потвърждаване на нашата идентичност по един много силен начин, който поне доскоро беше невъзможен. Отваряйки тази нова глава, това ще бъде нова глава на нашата парична история и аз съм силно убеден, че тази история ще бъде на стабилност и просперитет.“

          Димитър Радев, управител на Българската народна банка
