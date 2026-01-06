Димитър Радев: Приемането на еврото е потвърждение на българската идентичност и стабилност

Управителят на Българската народна банка Димитър Радев напомни, че приемането на еврото е продължение на път, по който България върви от много години, съобщава БНТ.

Гуверньорът обясни, че силата на парите не зависи от името им или изобразените символи, а от правилата, институциите и дисциплината, които стоят зад тях. Подчерта, че с еврото са запазени и всички български символи.