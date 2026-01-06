НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 06.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортФутбол

          Египет се добра до топ 8 в КАН

          В друга осминафинална среща, Нигерия отнесе Мозамбик с 4:0 след попадения на Адемола Лукман, Виктор Осимен (2) и Акор Адамс

          0
          11
          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Египет се класира за четвъртфиналите в турнира за Купата на Африканските нации, постигайки трудна победа над Бенин с 3:1 след продължения.

          - Реклама -

          В Агадир Марван Атия откри за „фараоните“ в 69-та минута, но бенинци, за които се подвизава защитникът на Лудогорец Оливие Вердон, не се отказаха и изравниха чрез Жодел Досу в 83-та. В допълнителните 30 минути обаче Египет натисна и последователно чрез Ясер Ибрахим и звездата си Мохамед Салах сложи точка на спора.

          Във фазата на четвъртфиналите седемкратните шампиони ще се изправят срещу актуалния носител на трофея Кот д’Ивоар или Буркина Фасо, които играят днес в Маракеш.

          В друга осминафинална среща, Нигерия отнесе Мозамбик с 4:0 след попадения на Адемола Лукман, Виктор Осимен (2) и Акор Адамс. „Суперорлите“ чакат в следващата фаза победителя от двойката Алжир – ДР Конго.

          Египет се класира за четвъртфиналите в турнира за Купата на Африканските нации, постигайки трудна победа над Бенин с 3:1 след продължения.

          - Реклама -

          В Агадир Марван Атия откри за „фараоните“ в 69-та минута, но бенинци, за които се подвизава защитникът на Лудогорец Оливие Вердон, не се отказаха и изравниха чрез Жодел Досу в 83-та. В допълнителните 30 минути обаче Египет натисна и последователно чрез Ясер Ибрахим и звездата си Мохамед Салах сложи точка на спора.

          Във фазата на четвъртфиналите седемкратните шампиони ще се изправят срещу актуалния носител на трофея Кот д’Ивоар или Буркина Фасо, които играят днес в Маракеш.

          В друга осминафинална среща, Нигерия отнесе Мозамбик с 4:0 след попадения на Адемола Лукман, Виктор Осимен (2) и Акор Адамс. „Суперорлите“ чакат в следващата фаза победителя от двойката Алжир – ДР Конго.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Тенис

          Арина Сабаленка започна по план новата тенис-година

          Николай Минчев -
          Арина Сабаленка започна новата 2026 година с разгром. Световната номер 1 даде само един гейм на испанката Кристина Букса в първия си мач на...
          Футбол

          Любо Пенев: Сбогом, Чичо! Прости ми, че не успях да те изпратя лично

          Николай Минчев -
          Любослав Пенев сподели емоционален текст в социалните мрежи, след като нямаше как да присъства на поклонението пред чичо си Димитър Пенев. Ел Голеадор бори...
          Футбол

          Мило Борисов: За нас „Левски“ е кауза с голяма обществена отговорност

          Николай Минчев -
          "Телематик Интерактив България“ АД, лицензодържател на бранда Palms Bet, изказва благодарност на президента на Левски Наско Сираков, който подчерта ролята на Мило Борисов и...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions