Египет се добра до топ 8 в КАН

Египет се класира за четвъртфиналите в турнира за Купата на Африканските нации, постигайки трудна победа над Бенин с 3:1 след продължения.

- Реклама -

В Агадир Марван Атия откри за „фараоните“ в 69-та минута, но бенинци, за които се подвизава защитникът на Лудогорец Оливие Вердон, не се отказаха и изравниха чрез Жодел Досу в 83-та. В допълнителните 30 минути обаче Египет натисна и последователно чрез Ясер Ибрахим и звездата си Мохамед Салах сложи точка на спора.

Във фазата на четвъртфиналите седемкратните шампиони ще се изправят срещу актуалния носител на трофея Кот д’Ивоар или Буркина Фасо, които играят днес в Маракеш.

В друга осминафинална среща, Нигерия отнесе Мозамбик с 4:0 след попадения на Адемола Лукман, Виктор Осимен (2) и Акор Адамс. „Суперорлите“ чакат в следващата фаза победителя от двойката Алжир – ДР Конго.