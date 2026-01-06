Европейската комисия потвърди намерението си да продължи диалога с властите във Венецуела, въпреки категоричната позиция на Европейския съюз за непризнаване на изборните резултати, обявяващи Николас Мадуро за президент и Делси Родригес за вицепрезидент.

По време на пресконференция говорител на комисията отказа да направи конкретен коментар относно полагането на клетва от страна на Делси Родригес като временен държавен глава. Това действие последва съобщенията за залавянето на Николас Мадуро. Представителят на ЕК подчерта, че настоящото управление във Венецуела е формирано след избори, които не са отчели волята на народа за демократични промени.

„Ще поддържаме ограничени контакти с нея и с властите на Венецуела“, заяви Анита Хипер по повод отношенията с Родригес.

Според Брюксел бъдещето на латиноамериканската държава трябва да се реши чрез широк диалог, водещ към преход към демокрация, като в този процес задължително трябва да се включат законно избраните представители на опозицията. Още вчера от Европейската комисия изразиха очакване, че динамичните събития във Венецуела ще създадат реална възможност за демократичен преход, оглавен от венецуелския народ и с ключовото участие на опозиционните лидери Едмундо Гонсалес и Мария Корина Мачадо.