Група европейски държавни лидери изразиха категоричната си подкрепа за Дания в отговор на подновените изявления от страна на американския президент Доналд Тръмп относно автономната арктическа територия Гренландия.

- Реклама -

В обща позиция, ръководителите на водещи европейски нации, включително Франция, Великобритания, Германия, Италия, Полша и Испания, подчертаха важността на спазването на международните норми. Те заявиха, че суверенитетът, териториалната цялост и неприкосновеността на границите „са универсални принципи и ние няма да спрем да ги защитаваме“.