      вторник, 06.01.26
          Европа застана твърдо зад Дания и Гренландия след новите коментари на Тръмп

          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Група европейски държавни лидери изразиха категоричната си подкрепа за Дания в отговор на подновените изявления от страна на американския президент Доналд Тръмп относно автономната арктическа територия Гренландия.

          В обща позиция, ръководителите на водещи европейски нации, включително Франция, Великобритания, Германия, Италия, Полша и Испания, подчертаха важността на спазването на международните норми. Те заявиха, че суверенитетът, териториалната цялост и неприкосновеността на границите „са универсални принципи и ние няма да спрем да ги защитаваме“.

