Европейските лидери призоваха Тръмп да спре заплахите за Гренландия

Лидерите на Франция, Германия, Италия, Полша, Испания, Великобритания и Дания издадоха съвместно изявление относно евентуални планове на САЩ за Гренландия, пише Bloomberg.

В изявлението се подчертава, че Арктика е ключов елемент от европейската, международната и трансатлантическата сигурност, а също така се посочва необходимостта от колективна защита на региона, съвместно със САЩ в рамките на НАТО.

„Сигурността в Арктика може да бъде гарантирана само чрез съвместните усилия на съюзниците от НАТО, включително САЩ, въз основа на принципите на Устава на ООН, като суверенитет, териториална цялост и неприкосновеност на границите. Няма да спрем да ги защитаваме“, се казва в документа.

Лидерите на ЕС припомниха, че Гренландия е част от Кралство Дания и е под колективната защита на НАТО. Те призоваха САЩ да бъдат „ключов партньор“ за осигуряване на сигурността на региона, позовавайки се на споразумението за отбрана от 1951 г. между САЩ и Дания.