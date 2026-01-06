НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 06.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропа

          Европейските лидери призоваха Тръмп да спре заплахите за Гренландия

          0
          11
          Гренландия
          Гренландия
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Лидерите на Франция, Германия, Италия, Полша, Испания, Великобритания и Дания издадоха съвместно изявление относно евентуални планове на САЩ за Гренландия, пише Bloomberg.

          - Реклама -

          В изявлението се подчертава, че Арктика е ключов елемент от европейската, международната и трансатлантическата сигурност, а също така се посочва необходимостта от колективна защита на региона, съвместно със САЩ в рамките на НАТО.

          „Сигурността в Арктика може да бъде гарантирана само чрез съвместните усилия на съюзниците от НАТО, включително САЩ, въз основа на принципите на Устава на ООН, като суверенитет, териториална цялост и неприкосновеност на границите. Няма да спрем да ги защитаваме“, се казва в документа.

          Лидерите на ЕС припомниха, че Гренландия е част от Кралство Дания и е под колективната защита на НАТО. Те призоваха САЩ да бъдат „ключов партньор“ за осигуряване на сигурността на региона, позовавайки се на споразумението за отбрана от 1951 г. между САЩ и Дания.

          Лидерите на Франция, Германия, Италия, Полша, Испания, Великобритания и Дания издадоха съвместно изявление относно евентуални планове на САЩ за Гренландия, пише Bloomberg.

          - Реклама -

          В изявлението се подчертава, че Арктика е ключов елемент от европейската, международната и трансатлантическата сигурност, а също така се посочва необходимостта от колективна защита на региона, съвместно със САЩ в рамките на НАТО.

          „Сигурността в Арктика може да бъде гарантирана само чрез съвместните усилия на съюзниците от НАТО, включително САЩ, въз основа на принципите на Устава на ООН, като суверенитет, териториална цялост и неприкосновеност на границите. Няма да спрем да ги защитаваме“, се казва в документа.

          Лидерите на ЕС припомниха, че Гренландия е част от Кралство Дания и е под колективната защита на НАТО. Те призоваха САЩ да бъдат „ключов партньор“ за осигуряване на сигурността на региона, позовавайки се на споразумението за отбрана от 1951 г. между САЩ и Дания.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Свят

          Стивън Милър пред CNN: САЩ трябва да притежават Гренландия

          Екип Евроком -
          Американското правителство „трябва да притежава“ Гренландия. Това заяви за CNN Стивън Милър, съветник по сигурност и миграция на президента Доналд Тръмп. По време на разговора...
          Политика

          „Политико“: Това, което Путин обещаваше за Украйна, Тръмп го постигна за половин час във Венецуела

          Никола Павлов -
          САЩ с нова смела акция срещу Венецуела, която хвърля сянка върху усилията на Русия да бъде считана за глобален противник на Запада, пише POLITICO....
          Европа

          Фридрих Мерц: Определени сектори в германската икономика са в „много критично състояние“

          Иван Христов -
          Германският канцлер Фридрих Мерц заяви в писмо до Бундестага, че „определени сектори“ от икономиката на страната са в „много критично“ състояние. Той добави, че...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions