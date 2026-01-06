НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 06.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропа

          Фридрих Мерц: Определени сектори в германската икономика са в „много критично състояние“

          1
          109
          Фридрих Мерц
          Фридрих Мерц
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Германският канцлер Фридрих Мерц заяви в писмо до Бундестага, че „определени сектори“ от икономиката на страната са в „много критично“ състояние. Той добави, че възстановяването на икономическия растеж ще бъде основен приоритет на неговото правителство тази година, съобщава Bloomberg.

          - Реклама -

          Макар Мерц да не е уточнил за кои сектори говори, автомобилната индустрия на Германия се сблъска с намаляващите продажби в Китай и проблемите ѝ са се пренесли в останалата част от икономиката.

          Канцлерът призна, че правителството му не е направило достатъчно, за да подобри икономическата конкурентоспособност на страната през първите си осем месеца на поста. Германската икономика продължава да се представя слабо въпреки различните реформи и стартирането на инфраструктурен фонд, финансиран с дълг, на стойност стотици милиарди евро.

          Икономическите съветници на Мерц понижиха прогнозите си за растеж за 2026 г. до под 1%, а МВФ предупреди, че Германия трябва да приложи „смели“ реформи, ако иска да просперира.

          Консервативният блок на Мерц, воден от Християндемократическия съюз (ХДС), настоя за мащабна пенсионна реформа, данъчни облекчения за компаниите и съкращения в социалния сектор – мерки, на които се противопоставят социалдемократите, другата партия в управляващата коалиция.

          Писмото на Мерц е част от по-широки усилия на консервативния канцлер да рестартира правителството си след година на грешни стъпки. Той уволни един от най-близките си съветници, началника на кабинета Якоб Шрот, и обяви планове да го замени с Филип Биркенмайер, ръководител на ХДС, който има тесни връзки с бизнес общността.

          Канцлерът и ръководството на ХДС ще проведат двудневна среща в Майнц, за да обсъдят планираните социални реформи, които вероятно ще предизвикат ново напрежение с коалиционните им партньори.

          Германският канцлер Фридрих Мерц заяви в писмо до Бундестага, че „определени сектори“ от икономиката на страната са в „много критично“ състояние. Той добави, че възстановяването на икономическия растеж ще бъде основен приоритет на неговото правителство тази година, съобщава Bloomberg.

          - Реклама -

          Макар Мерц да не е уточнил за кои сектори говори, автомобилната индустрия на Германия се сблъска с намаляващите продажби в Китай и проблемите ѝ са се пренесли в останалата част от икономиката.

          Канцлерът призна, че правителството му не е направило достатъчно, за да подобри икономическата конкурентоспособност на страната през първите си осем месеца на поста. Германската икономика продължава да се представя слабо въпреки различните реформи и стартирането на инфраструктурен фонд, финансиран с дълг, на стойност стотици милиарди евро.

          Икономическите съветници на Мерц понижиха прогнозите си за растеж за 2026 г. до под 1%, а МВФ предупреди, че Германия трябва да приложи „смели“ реформи, ако иска да просперира.

          Консервативният блок на Мерц, воден от Християндемократическия съюз (ХДС), настоя за мащабна пенсионна реформа, данъчни облекчения за компаниите и съкращения в социалния сектор – мерки, на които се противопоставят социалдемократите, другата партия в управляващата коалиция.

          Писмото на Мерц е част от по-широки усилия на консервативния канцлер да рестартира правителството си след година на грешни стъпки. Той уволни един от най-близките си съветници, началника на кабинета Якоб Шрот, и обяви планове да го замени с Филип Биркенмайер, ръководител на ХДС, който има тесни връзки с бизнес общността.

          Канцлерът и ръководството на ХДС ще проведат двудневна среща в Майнц, за да обсъдят планираните социални реформи, които вероятно ще предизвикат ново напрежение с коалиционните им партньори.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Европа

          Европейските лидери призоваха Тръмп да спре заплахите за Гренландия

          Иван Христов -
          Лидерите на Франция, Германия, Италия, Полша, Испания, Великобритания и Дания издадоха съвместно изявление относно евентуални планове на САЩ за Гренландия, пише Bloomberg. В изявлението се...
          Европа

          Le Monde: Операцията на Тръмп във Венецуела смути десницата в Европа

          Иван Христов -
          Операцията на САЩ във Венецуела смути десницата в Европа, като много националисти изразяват противоречиви позиции, пише Le Monde. Отбелязва се, че унгарският националист Виктор Орбан...
          Политика

          ЕК с ограничени контакти с Каракас, но не признава Мадуро и Родригес

          Георги Петров -
          Европейската комисия потвърди намерението си да продължи диалога с властите във Венецуела, въпреки категоричната позиция на Европейския съюз за непризнаване на изборните резултати, обявяващи...

          1 коментар

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions