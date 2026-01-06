Фридрих Мерц: Определени сектори в германската икономика са в „много критично състояние“

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви в писмо до Бундестага, че „определени сектори“ от икономиката на страната са в „много критично“ състояние. Той добави, че възстановяването на икономическия растеж ще бъде основен приоритет на неговото правителство тази година, съобщава Bloomberg.

Макар Мерц да не е уточнил за кои сектори говори, автомобилната индустрия на Германия се сблъска с намаляващите продажби в Китай и проблемите ѝ са се пренесли в останалата част от икономиката.

Канцлерът призна, че правителството му не е направило достатъчно, за да подобри икономическата конкурентоспособност на страната през първите си осем месеца на поста. Германската икономика продължава да се представя слабо въпреки различните реформи и стартирането на инфраструктурен фонд, финансиран с дълг, на стойност стотици милиарди евро.

Икономическите съветници на Мерц понижиха прогнозите си за растеж за 2026 г. до под 1%, а МВФ предупреди, че Германия трябва да приложи „смели“ реформи, ако иска да просперира.

Консервативният блок на Мерц, воден от Християндемократическия съюз (ХДС), настоя за мащабна пенсионна реформа, данъчни облекчения за компаниите и съкращения в социалния сектор – мерки, на които се противопоставят социалдемократите, другата партия в управляващата коалиция.

Писмото на Мерц е част от по-широки усилия на консервативния канцлер да рестартира правителството си след година на грешни стъпки. Той уволни един от най-близките си съветници, началника на кабинета Якоб Шрот, и обяви планове да го замени с Филип Биркенмайер, ръководител на ХДС, който има тесни връзки с бизнес общността.

Канцлерът и ръководството на ХДС ще проведат двудневна среща в Майнц, за да обсъдят планираните социални реформи, които вероятно ще предизвикат ново напрежение с коалиционните им партньори.