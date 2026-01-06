Запълнеността на подземните газови хранилища (ПГХ) в Европа е спаднала под 60% още в началото на месец януари. Това съобщи руският енергиен гигант „Газпром“, позовавайки се на данни от асоциацията Gas Infrastructure Europe (GIE). Към 4 януари нивото на запълненост на европейските съоръжения е възлизало на 59,9%. За сравнение, през предходния зимен сезон подобни стойности са били регистрирани едва през третото десетдневие на януари.

- Реклама -

Според информацията, цитирана от ТАСС, изчерпването на резервите се случва значително по-рано от обичайните сезонни срокове. Най-критични нива на запаси се отчитат в хранилищата на Нидерландия (46,1%), Германия (54,1%) и Франция (55,7%).

От „Газпром“ акцентират, че от началото на отоплителния сезон от европейските подземни газови хранилища вече са изтеглени 23,6 млрд. кубически метра синьо гориво. Това количество представлява почти половината от целия обем, който е бил нагнетен преди старта на зимния период.

Данните на компанията сочат още, че европейските страни са черпили от запасите си с рекордни темпове дори по време на коледните празници. На датите 24, 25 и 26 декември са отчетени максимални за тези дни денонощни обеми на добив на газ от ПГХ за цялата история на наблюденията – явление, което се определя като нетипично за период, в който потреблението традиционно спада.

Ситуацията в Прибалтика се описва като особено тревожна. От „Газпром“ посочват, че Инчукалнското подземно газово хранилище е изразходвало повече от половината си капацитет. Към 25 декември запълнеността му е спаднала до 49,5%. През миналия отоплителен сезон такова ниво е било достигнато чак в средата на февруари, което според руската компания създава рискове за стабилността на доставките в региона.

Позовавайки се на данни на „Взгляд“, общият обем на газовите запаси в европейските хранилища към 31 декември 2025 г. е бил 63 млрд. кубически метра, което е с 10,6 млрд. куб. м по-малко спрямо година по-рано. Изданието отбелязва също, че през изминалата година цената на газа в Европа се е повишила с около 9%, като основна причина за поскъпването са посочени рекордните обеми на внос на втечнен природен газ (СПГ).