НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 06.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропа

          „Газпром“: Подземните газови хранилища в Европа са под 60%

          0
          35
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Сподели
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          Запълнеността на подземните газови хранилища (ПГХ) в Европа е спаднала под 60% още в началото на месец януари. Това съобщи руският енергиен гигант „Газпром“, позовавайки се на данни от асоциацията Gas Infrastructure Europe (GIE). Към 4 януари нивото на запълненост на европейските съоръжения е възлизало на 59,9%. За сравнение, през предходния зимен сезон подобни стойности са били регистрирани едва през третото десетдневие на януари.

          - Реклама -

          Според информацията, цитирана от ТАСС, изчерпването на резервите се случва значително по-рано от обичайните сезонни срокове. Най-критични нива на запаси се отчитат в хранилищата на Нидерландия (46,1%), Германия (54,1%) и Франция (55,7%).

          От „Газпром“ акцентират, че от началото на отоплителния сезон от европейските подземни газови хранилища вече са изтеглени 23,6 млрд. кубически метра синьо гориво. Това количество представлява почти половината от целия обем, който е бил нагнетен преди старта на зимния период.

          Данните на компанията сочат още, че европейските страни са черпили от запасите си с рекордни темпове дори по време на коледните празници. На датите 24, 25 и 26 декември са отчетени максимални за тези дни денонощни обеми на добив на газ от ПГХ за цялата история на наблюденията – явление, което се определя като нетипично за период, в който потреблението традиционно спада.

          Ситуацията в Прибалтика се описва като особено тревожна. От „Газпром“ посочват, че Инчукалнското подземно газово хранилище е изразходвало повече от половината си капацитет. Към 25 декември запълнеността му е спаднала до 49,5%. През миналия отоплителен сезон такова ниво е било достигнато чак в средата на февруари, което според руската компания създава рискове за стабилността на доставките в региона.

          Позовавайки се на данни на „Взгляд“, общият обем на газовите запаси в европейските хранилища към 31 декември 2025 г. е бил 63 млрд. кубически метра, което е с 10,6 млрд. куб. м по-малко спрямо година по-рано. Изданието отбелязва също, че през изминалата година цената на газа в Европа се е повишила с около 9%, като основна причина за поскъпването са посочени рекордните обеми на внос на втечнен природен газ (СПГ).

          Запълнеността на подземните газови хранилища (ПГХ) в Европа е спаднала под 60% още в началото на месец януари. Това съобщи руският енергиен гигант „Газпром“, позовавайки се на данни от асоциацията Gas Infrastructure Europe (GIE). Към 4 януари нивото на запълненост на европейските съоръжения е възлизало на 59,9%. За сравнение, през предходния зимен сезон подобни стойности са били регистрирани едва през третото десетдневие на януари.

          - Реклама -

          Според информацията, цитирана от ТАСС, изчерпването на резервите се случва значително по-рано от обичайните сезонни срокове. Най-критични нива на запаси се отчитат в хранилищата на Нидерландия (46,1%), Германия (54,1%) и Франция (55,7%).

          От „Газпром“ акцентират, че от началото на отоплителния сезон от европейските подземни газови хранилища вече са изтеглени 23,6 млрд. кубически метра синьо гориво. Това количество представлява почти половината от целия обем, който е бил нагнетен преди старта на зимния период.

          Данните на компанията сочат още, че европейските страни са черпили от запасите си с рекордни темпове дори по време на коледните празници. На датите 24, 25 и 26 декември са отчетени максимални за тези дни денонощни обеми на добив на газ от ПГХ за цялата история на наблюденията – явление, което се определя като нетипично за период, в който потреблението традиционно спада.

          Ситуацията в Прибалтика се описва като особено тревожна. От „Газпром“ посочват, че Инчукалнското подземно газово хранилище е изразходвало повече от половината си капацитет. Към 25 декември запълнеността му е спаднала до 49,5%. През миналия отоплителен сезон такова ниво е било достигнато чак в средата на февруари, което според руската компания създава рискове за стабилността на доставките в региона.

          Позовавайки се на данни на „Взгляд“, общият обем на газовите запаси в европейските хранилища към 31 декември 2025 г. е бил 63 млрд. кубически метра, което е с 10,6 млрд. куб. м по-малко спрямо година по-рано. Изданието отбелязва също, че през изминалата година цената на газа в Европа се е повишила с около 9%, като основна причина за поскъпването са посочени рекордните обеми на внос на втечнен природен газ (СПГ).

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Караджов настоя пред гръцкия си колега за спешни мерки срещу блокадите на границата

          Георги Петров -
          Вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов проведе спешен телефонен разговор с гръцкия министър на инфраструктурата и транспорта Христос Димас. Основна тема...
          Политика

          Иранският външен министър: Акцията на САЩ е грубо нарушение на Устава на ООН

          Никола Павлов -
          Иранският външен министър Абас Арагчи осъди действията на САЩ срещу Венецуела в телефонни разговори с външните министри на Куба и Бразилия, съобщи Синхуа. Арагчи определи...
          Политика

          Генералното консулство в Мюнхен отчете успешна 2025 година и начерта приоритетите за 2026-а

          Георги Петров -
          Генералното консулство на Република България в Мюнхен публикува официален отчет за дейността си през изминалата 2025 година и очерта ключовите приоритети за настоящата 2026...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ
          Зареждане…
          Зареждане…
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions