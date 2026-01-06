НА ЖИВО
          Начало България Крими

          ГДБОП и ДАНС пресякоха трафик на марихуана за 188 000 лева към Турция

          СНИМКА: БГНЕС
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Служители на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) предотвратиха опит за контрабанда на наркотици на значителна стойност. При специализирана полицейска операция, проведена на 3 януари, са открити 26 пакета с марихуана, укрити в лек автомобил.

          Колата е спряна за инспекция със съдействието на „Гранична полиция“ в района на Момчилград, малко преди да напусне страната през ГКПП „Маказа“. В действията по разкриването на престъплението са участвали и служители на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС). Наркотикът е бил скрит в два специално изградени тайника в праговете на автомобила.

          От МВР съобщават, че общото тегло на иззетата марихуана е малко над 9 килограма, а пазарната ѝ стойност се оценява на 188 000 лева. По данни на разследващите, пратката е била предназначена за Турция, като маршрутът е трябвало да премине през Гърция.

          Автомобилът е управляван от 29-годишен български гражданин. Мъжът е задържан, като вече му е повдигнато обвинение за държане на високорисково наркотично вещество в особено големи размери с цел разпространение. По случая е образувано досъдебно производство по чл. 354а от Наказателния кодекс. В хода на разследването са извършени и претърсвания на адреси.

          Подробности за успешната реализация бяха изнесени на брифинг в Кърджали от Атанас Куртов – началник на отдела на ГДБОП за Южна България, Желязко Стефанов – и.ф. окръжен прокурор, и Дафин Каменов – заместник окръжен прокурор.

          Паралелно с това стана ясно, че „Гранична полиция“ е неутрализирала група наркодилъри в Югозападна България, като петима души са оставени в ареста със съдебно определение.

