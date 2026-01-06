НА ЖИВО
      вторник, 06.01.26
          Европа Политика

          Генералното консулство в Мюнхен отчете успешна 2025 година и начерта приоритетите за 2026-а

          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Генералното консулство на Република България в Мюнхен публикува официален отчет за дейността си през изминалата 2025 година и очерта ключовите приоритети за настоящата 2026 година. В своята равносметка от дипломатическата мисия акцентират върху усилията за засилване на институционалния диалог, разширяване на икономическото сътрудничество и подкрепата за българската диаспора в провинциите Бавария и Баден-Вюртемберг.

          От представителството отчетоха редица конкретни резултати, постигнати през 2025 година. Сред най-значимите политически и икономически успехи е възобновяването на Постоянната междуправителствена комисия България – Бавария след шестгодишно прекъсване. Тази стъпка има за цел възстановяване на регулярния диалог с баварските партньори. Също така бе идентифициран почетен консул на България в Баден-Вюртемберг за задълбочаване на контактите с федералната провинция.

          В икономически план бе потвърдена ключовата инвестиция на компанията ZKW в София, а страната бе представена на форума „Румъния и България – растеж, динамика, бъдеще“, където присъстваха над 170 представители на бизнеса. Проведени бяха множество срещи с местните власти и икономически организации в градове като Мюнхен, Нюрнберг, Ерланген, Регенсбург и Щутгарт.

          Образованието и подкрепата за общността също заемаха централно място в дейността през 2025 година. Подписано бе споразумение между Техническия университет – Варна и Висшия технически институт – Дегендорф. Консулството оказа съдействие на българските неделни училища чрез осигуряване на дарения, включително лаптопи от „Schwarz IT България“ и учебни помагала от „Klett България“. За училището в Регенсбург бяха осигурени учебни помещения.

          Значим момент бе и провеждането на кариерния форум „Bulgaria Wants You“ в Мюнхен, който събра над 1000 участници. В сферата на сигурността бе координирано българското участие в Мюнхенската конференция по сигурността, както и визитата на българския министър на вътрешните работи в Бавария.

          Сред другите акценти от отчета за 2025 г. са организирането на събитие за балнео- и СПА туризъм, информационни кампании за приемането на еврото, както и постоянна подкрепа за българските православни църковни общини. Отчетено е и повишаване на удовлетвореността на гражданите от обслужването в Консулската служба, като рейтингът се е покачил от 3,1 на 3,4 звезди.

          „Благодарим на всички партньори, институции и сънародници за сътрудничеството през 2025 г. Работата продължава и през 2026 г. с фокус върху надграждането на постигнатото и развитието на още по-силни връзки между България, Бавария и Баден-Вюртемберг“, заявиха от дипломатическото представителство.

          За настоящата 2026 година Генералното консулство си поставя амбициозни цели. Те включват надграждане на академичното сътрудничество с южногермански висши училища, дигитализация и улесняване на записването за срещи в Консулската служба, както и задълбочаване на партньорствата с водещи градове в региона. Фокусът остава и върху привличането на нови инвестиции и популяризирането на българската култура в Южна Германия.

          

