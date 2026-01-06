Германските прокурори започнаха разследване за тероризъм във връзка с палеж в Берлин

Германските федерални прокурори започнаха разследване по обвинения в тероризъм след умишлен палеж на високоволтови кабели, довел до прекъсване на електрозахранването за около 45 000 домакинства в Берлин.

- Реклама -

Прокуратурата съобщи, че разследва атаката на 3 януари, за която отговорност в интернет пое крайнолява екстремистка група. Делото обхваща подозрения за членство в терористична организация, саботаж, палеж и нарушаване на обществените услуги.