НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 06.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаПравосъдие

          Германските прокурори започнаха разследване за тероризъм във връзка с палеж в Берлин

          0
          31
          Снимка: blog.ipleaders.in
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Германските федерални прокурори започнаха разследване по обвинения в тероризъм след умишлен палеж на високоволтови кабели, довел до прекъсване на електрозахранването за около 45 000 домакинства в Берлин.

          - Реклама -

          Прокуратурата съобщи, че разследва атаката на 3 януари, за която отговорност в интернет пое крайнолява екстремистка група. Делото обхваща подозрения за членство в терористична организация, саботаж, палеж и нарушаване на обществените услуги.

          Германските федерални прокурори започнаха разследване по обвинения в тероризъм след умишлен палеж на високоволтови кабели, довел до прекъсване на електрозахранването за около 45 000 домакинства в Берлин.

          - Реклама -

          Прокуратурата съобщи, че разследва атаката на 3 януари, за която отговорност в интернет пое крайнолява екстремистка група. Делото обхваща подозрения за членство в терористична организация, саботаж, палеж и нарушаване на обществените услуги.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Европа

          Европейските лидери призоваха Тръмп да спре заплахите за Гренландия

          Иван Христов -
          Лидерите на Франция, Германия, Италия, Полша, Испания, Великобритания и Дания издадоха съвместно изявление относно евентуални планове на САЩ за Гренландия, пише Bloomberg. В изявлението се...
          Европа

          Фридрих Мерц: Определени сектори в германската икономика са в „много критично състояние“

          Иван Христов -
          Германският канцлер Фридрих Мерц заяви в писмо до Бундестага, че „определени сектори“ от икономиката на страната са в „много критично“ състояние. Той добави, че...
          Европа

          Le Monde: Операцията на Тръмп във Венецуела смути десницата в Европа

          Иван Христов -
          Операцията на САЩ във Венецуела смути десницата в Европа, като много националисти изразяват противоречиви позиции, пише Le Monde. Отбелязва се, че унгарският националист Виктор Орбан...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions