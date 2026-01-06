Граждани, общественици и политици се поклониха пред Ботев в София

Граждани, общественици и политици се събраха в София, за да отбележат 178-годишнината от рождението на големия български революционер и поет Христо Ботев. Церемонията се състоя пред бюст-паметника на поета в Борисовата градина и беше организирана от Столична община.

Водещият на събитието заяви, че Христо Ботев е една от личностите, които не умират, като поезията му превръща болката на народа в бунт и живее вечно чрез спомените, четенето и следването му. Програмата продължи със стихотворението на Ботев „Хаджи Димитър“ и безсмъртните му стихове „Жив е той, жив е!”.

Пред бюст паметника бяха поднесени венци и цветя от името на президента, премиера, председателя на НС, министъра на отбраната, както и от парламентарно представените партии и Столична община. На събитието присъстваха и много граждани, които се преклониха пред Ботев.