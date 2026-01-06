НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 06.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          Гренландия и Дания искат спешна среща с Марко Рубио след подновените претенции на Тръмп към острова

          5
          67
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Гренландия и Дания поискаха спешна среща с държавния секретар на САЩ Марко Рубио, след като американският президент Доналд Тръмп поднови претенциите си към острова.

          „Целта на срещата е да бъдат обсъдени сериозните изявления, направени от Съединените щати по отношение на Гренландия“, написа във Facebook външният министър на автономната датска територия Вивиан Моцфелдт.

          „Досега не беше възможно държавният секретар на САЩ Марко Рубио да се срещне с правителството на Гренландия, въпреки че гренландското и датското правителство отправят искане за среща на министерско равнище през цялата 2025 година“, добави тя.

          Гренландия и Дания поискаха спешна среща с държавния секретар на САЩ Марко Рубио, след като американският президент Доналд Тръмп поднови претенциите си към острова.

          „Целта на срещата е да бъдат обсъдени сериозните изявления, направени от Съединените щати по отношение на Гренландия“, написа във Facebook външният министър на автономната датска територия Вивиан Моцфелдт.

          „Досега не беше възможно държавният секретар на САЩ Марко Рубио да се срещне с правителството на Гренландия, въпреки че гренландското и датското правителство отправят искане за среща на министерско равнище през цялата 2025 година“, добави тя.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Израел потвърди преговори със Сирия в Париж за сигурността и икономическото сътрудничество

          Красимир Попов -
          Израел потвърди, че в Париж са се състояли преговори по въпросите на сигурността със Сирия, подкрепени от Съединените щати, с цел насърчаване на регионалната...
          Политика

          Тръмп обвинява Мадуро, че имитира неговия танц, и обсъжда бъдещето на Венецуела

          Красимир Попов -
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп "обвини" венецуелския президент Николас Мадуро, че имитира неговия танц, наред с други престъпления, по време на свободно слово пред...
          Правосъдие

          ОБРАТ! „Ню Йорк Таймс“: Обвинението срещу Мадуро за „Картела на слънцата“ отпадна

          Никола Павлов -
          Статия на The New York Times разкрива, че Министерството на правосъдието на САЩ е направило крачка назад по едно от най-спорните обвинения, а именно,...

          5 КОМЕНТАРА

          3. Ако в Копенхаген имаше сериозни мъже, би трябвало да кажат на Тръмп: „Мистър Тръмп, на нас пък много ни трябва Флорида. Какво ще кажете да ги разменим?“.

          4. Договорка под един или друг начин ще има.Гренландия означава пълен контрол над Южният полюс.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions