Гренландия и Дания искат спешна среща с Марко Рубио след подновените претенции на Тръмп към острова

Гренландия и Дания поискаха спешна среща с държавния секретар на САЩ Марко Рубио, след като американският президент Доналд Тръмп поднови претенциите си към острова.
Ционистки цирк за простосмъртни.
Предавайте си краля доброволно за да не се правят излишни разходи!
Vasil Vasilev Кралицата?
Ако в Копенхаген имаше сериозни мъже, би трябвало да кажат на Тръмп: „Мистър Тръмп, на нас пък много ни трябва Флорида. Какво ще кажете да ги разменим?“.
Договорка под един или друг начин ще има.Гренландия означава пълен контрол над Южният полюс.