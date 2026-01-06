Христо Янев: Ще разберете за други нови попълнения от нашия сайт

Христо Янев застана пред медиите преди днешната първа открита тренировка за новата 2026 година. Вчера той присъства на поклонението на великия Димитър Пенев и призна, че всички в клуба продължават да скърбят за Стратега, който ни напусна на 80 години миналия уикенд. ЦСКА ще стартира днешното си занимание с минута мълчание в негова памет.

„Първо искам да изкажа още веднъж съболезнования на близките на Димитър Пенев. Той ни показа как трябва да се държим в това общество. Той е дал основите на това, което имаме в момента. За нас е много трудно, всички скърбим, усещаме неговото присъствие тук. Винаги е намирал точните думи за нас. Лично за мен е пример за подражание и ще се опитам оттук-нататък да подражавам именно на това, което съм научил от него. Ще започнем тренировката с минута мълчание днешната тренировка. Благодаря на всички, които дойдоха вчера“, започна Янев и отговори дали всички нови футболисти до момента – Алехандро Пиедраита, Макс Ебонг, Лео Перейра и Андрей Йорданов, ще започнат днес подготовка с отбора:

„Всички обявени дотук без Макс ще започнат днес с нас. Всички други, за които искате да научите, ще разберете от официалния сайт“, каза той, визирайки косвено Исак Соле от Славия.

„На онова, което ни носеше резултати преди паузата. Искаме да бъдем отбор и колектив, да направим отбор, който наистина да започне да играе футбол, който да радва окото и всички, които го обичат. Времето е фактор, който за съжаление не мога да контролирам. Някои могат да се адаптират по-бързо, други по-бавно. Знам, че ние като общественост нямаме търпение да видим добри игри, но лично аз искам да вложа цялата си енергия, за да направим отбор, който да гони всички цели пред него и да побеждава във всеки мач“, продължи специалистът.

„От двете. Искаме да бъдем добър отбор сега, искаме да изградим отбор, който да не е еднодневка, да показва добри резултати в бъдеще. Да бъде фактор във вътрешното първенство. Трансферите, които правим, са да вдигнат нивото ни и да бъдат основата занапред. Ръководството прави всичко възможно всеки от футболистите, които гледаме – аз съм благодарен за труда на всички в клуба, че успяхме да реагираме толкова бързо. За нас е важно да стартират от първия ден. Не мога да коментирам суми. Избран е като всеки един футболист. Имаме нужда от флангови футболист, различен профил от това, което разполагахме до момента. Надявам се да се приспособи възможно най-скоро“, сподели още Янев по адрес на едно от новите попълнения – Лео Перейра, и допълни по адрес на Густаво Бусато:

„Чакаме да дойде, той е част от отбора на този етап“.

На въпрос относно стратегията за останалите играчи с изтичащи договори, наставникът на „червените“ заяви: „Имаме стратегия. Ние имаме нужда от време, за да разгърнем идеите, които имаме“.

„Времето ще покаже. Не трябва да бързаме и да избързваме на база егоистични желания. Ние следим всеки мач на втория отбор. Знам, че вторият отбор разполага с много добри млади български футболисти. Ситуацията пред мен е не да развивам млади български футболисти, а отборът да е добър, колкото тези в челото, и да е готов за Европа“, каза още той по отношение на младите в ЦСКА.

Относно предстоящия лагер в Турция, Янев отвърна: „Ще играем много сериозни контроли, надявам се времето да ни стигне, да бъдем здрави и във форма. Искаме да се подготвим по най-добрия начин. Не трябва резултатите да са най-важното нещо. Да покажем на новите момчета каква е стойността на отбора. Най-добрият начин един треньор да е пазен е като постига резултати. С ръководството гледаме в една и съща посока“.

„Ние сме длъжни да вървим в линия, в която да се вдигнем в класирането и да сме силни като игра. Помага много. Всеки един добър футболист иска да играе на хубав стадион, в Европа, да има най-добрите условия за работа. В момента ЦСКА ги предлага“, завърши треньорът на „армейците“.