Инфлацията в Германия отбеляза по-съществено забавяне от очакваното през декември, достигайки ниво от 2,0 процента на годишна база. Това става ясно от публикуваните днес предварителни данни на Федералната статистическа служба на Германия (Destatis), цитирани от Ройтерс.

- Реклама -

Икономическите анализатори, участвали в анкетата на Ройтерс, прогнозираха хармонизираният индекс на потребителските цени (ХИПЦ) да се понижи до 2,2 процента, след като през ноември бе отчетено ниво от 2,6 процента. Реалните стойности обаче показват по-сериозно охлаждане на цените в най-голямата европейска икономика.

Основната инфлация, от която са изключени цените на хранителните продукти и енергията, също регистрира спад. Тя е намаляла до 2,4 процента през декември в сравнение с 2,7 процента през предходния месец.

Според наличните данни, очакванията са средногодишната инфлация за 2025 г. да достигне 2,2 на сто.

Тази статистика за Германия идва непосредствено преди официалното обявяване на данните за инфлацията в цялата еврозона, което се очаква в сряда. Инфлационните процеси във валутния съюз се движат около целевото равнище на Европейската централна банка (ЕЦБ) от 2 процента. Основният фактор, подсилващ индекса, остава повишението на цените в сектора на услугите. Експертните очаквания са инфлацията в блока да се задържи близо до това ниво в обозримо бъдеще.

На фона на тези икономически индикатори, повечето анализатори прогнозират, че ЕЦБ ще запази основните си лихвени проценти без промяна през следващите месеци.