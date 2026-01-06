НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 06.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаИкономика

          Инфлацията в Германия се забави до 2% през декември, изпреварвайки прогнозите

          0
          19
          Снимка: Bloomberg
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          Инфлацията в Германия отбеляза по-съществено забавяне от очакваното през декември, достигайки ниво от 2,0 процента на годишна база. Това става ясно от публикуваните днес предварителни данни на Федералната статистическа служба на Германия (Destatis), цитирани от Ройтерс.

          - Реклама -

          Икономическите анализатори, участвали в анкетата на Ройтерс, прогнозираха хармонизираният индекс на потребителските цени (ХИПЦ) да се понижи до 2,2 процента, след като през ноември бе отчетено ниво от 2,6 процента. Реалните стойности обаче показват по-сериозно охлаждане на цените в най-голямата европейска икономика.

          Основната инфлация, от която са изключени цените на хранителните продукти и енергията, също регистрира спад. Тя е намаляла до 2,4 процента през декември в сравнение с 2,7 процента през предходния месец.

          Според наличните данни, очакванията са средногодишната инфлация за 2025 г. да достигне 2,2 на сто.

          Тази статистика за Германия идва непосредствено преди официалното обявяване на данните за инфлацията в цялата еврозона, което се очаква в сряда. Инфлационните процеси във валутния съюз се движат около целевото равнище на Европейската централна банка (ЕЦБ) от 2 процента. Основният фактор, подсилващ индекса, остава повишението на цените в сектора на услугите. Експертните очаквания са инфлацията в блока да се задържи близо до това ниво в обозримо бъдеще.

          На фона на тези икономически индикатори, повечето анализатори прогнозират, че ЕЦБ ще запази основните си лихвени проценти без промяна през следващите месеци.

          Инфлацията в Германия отбеляза по-съществено забавяне от очакваното през декември, достигайки ниво от 2,0 процента на годишна база. Това става ясно от публикуваните днес предварителни данни на Федералната статистическа служба на Германия (Destatis), цитирани от Ройтерс.

          - Реклама -

          Икономическите анализатори, участвали в анкетата на Ройтерс, прогнозираха хармонизираният индекс на потребителските цени (ХИПЦ) да се понижи до 2,2 процента, след като през ноември бе отчетено ниво от 2,6 процента. Реалните стойности обаче показват по-сериозно охлаждане на цените в най-голямата европейска икономика.

          Основната инфлация, от която са изключени цените на хранителните продукти и енергията, също регистрира спад. Тя е намаляла до 2,4 процента през декември в сравнение с 2,7 процента през предходния месец.

          Според наличните данни, очакванията са средногодишната инфлация за 2025 г. да достигне 2,2 на сто.

          Тази статистика за Германия идва непосредствено преди официалното обявяване на данните за инфлацията в цялата еврозона, което се очаква в сряда. Инфлационните процеси във валутния съюз се движат около целевото равнище на Европейската централна банка (ЕЦБ) от 2 процента. Основният фактор, подсилващ индекса, остава повишението на цените в сектора на услугите. Експертните очаквания са инфлацията в блока да се задържи близо до това ниво в обозримо бъдеще.

          На фона на тези икономически индикатори, повечето анализатори прогнозират, че ЕЦБ ще запази основните си лихвени проценти без промяна през следващите месеци.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Европа

          ЕК запазва ограничени контакти с Каракас, но не признава Мадуро и Родригес

          Георги Петров -
          Европейската комисия потвърди намерението си да продължи диалога с властите във Венецуела, въпреки категоричната позиция на Европейския съюз за непризнаване на изборните резултати, обявяващи...
          Политика

          Караджов настоя пред гръцкия си колега за спешни мерки срещу блокадите на границата

          Георги Петров -
          Вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов проведе спешен телефонен разговор с гръцкия министър на инфраструктурата и транспорта Христос Димас. Основна тема...
          Политика

          Генералното консулство в Мюнхен отчете успешна 2025 година и начерта приоритетите за 2026-а

          Георги Петров -
          Генералното консулство на Република България в Мюнхен публикува официален отчет за дейността си през изминалата 2025 година и очерта ключовите приоритети за настоящата 2026...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions