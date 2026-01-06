НА ЖИВО
      вторник, 06.01.26
          Иранският външен министър: Акцията на САЩ е грубо нарушение на Устава на ООН

          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Иранският външен министър Абас Арагчи осъди действията на САЩ срещу Венецуела в телефонни разговори с външните министри на Куба и Бразилия, съобщи Синхуа.

          Арагчи определи американската военна акция и задържането на президента Николас Мадуро като грубо нарушение на Устава на ООН и международното право и призова за твърда реакция от страна на правителствата и ООН.

          „Подобен едностранен натиск подкопава международния правов ред и превръща използването на сила в нещо нормално.“

          Кубинският външен министър Бруно Родригес също осъди „незаконната инвазия“ и предупреди, че тя застрашава сигурността в Карибите и Южна Америка. Бразилският министър Мауро Виейра заяви, че въпросът ще бъде повдигнат в Съвета за сигурност на ООН, Организацията на американските държави и Общността на латиноамериканските и карибските държави.

          Тримата министри призоваха за по-тясно сътрудничество между развиващите се страни и в рамките на Движение на необвързаните страни и Групата на приятелите в защита на Устава на ООН, за да се противодейства на едностранните действия и да се защити международното право.

          В събота американски военни нанесоха удари по Венецуела и задържаха президента Николас Мадуро и съпругата му, като ги прехвърлиха в САЩ. Вашингтон поддържа засилено военно присъствие в Карибския регион, което Венецуела определя като опит за смяна на режима в Каракас.

