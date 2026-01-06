НА ЖИВО
          Война

          Израелските удари в Ливан: Напрежението нараства след предупреждения и атаки срещу цели на Хизбула и Хамас

          Снимка: AFP
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          В понеделник израелските военни извършиха удари в южната и източната част на Ливан, след като преди това издадоха предупреждения за атаки срещу цели на Хизбула и Хамас в четири ливански села. Това бе първото такова предупреждение за 2026 година, като Израел продължава да атакува ливански цели, въпреки прекратяването на огъня с Хизбула.

          По време на атаките в село Кфар Хата, в южния Ливан, свидетели са видели десетки семейства да бягат от селото след предупрежденията. В района са били активни дронове, а линейки и пожарни коли са били в готовност. Ливанската национална информационна агенция съобщи за удари по четирите села, включително сериозни разрушения в Ал-Манара в източния Ливан, където къща е била напълно разрушена, а околните имоти и търговски обекти са понесли сериозни щети.

          Израелските военни потвърдиха, че атаките са насочени срещу „терористични цели“ на Хизбула и Хамас в Ливан, като уточниха, че ударите са извършени в селата Кфар Хата и Анан в южния Ливан, и Ал-Манара и Айн ал-Тина в източния Ливан. Според съобщения на ННА, домът в Ал-Манара, който е бил атакуван, е принадлежал на Шархабил Саид, лидер на Хамас в Ливан, който беше убит в израелска операция през 2024 година.

          Многократни атаки и нарастващо напрежение

          Израел редовно извършва удари в Ливан, въпреки прекратяването на огъня с Хизбула, като обикновено обяснява нападенията си с необходимостта да атакува обекти на Хизбула и понякога цели на Хамас. Въпреки тези действия, конфликтът остава продължителен и се изразява в продължаващо насилие. През последните месеци, нападенията на Израел срещу Ливан включват атаки срещу палестински бежански лагери, които са довели до смъртта на десетки хора, като в един от тези удари през ноември 2025 г. загинаха 13 души.

          Според данни на ливанското министерство на здравеопазването, от прекратяването на огъня през 2024 г. най-малко 350 души са загинали в Ливан от израелски огън, което показва, че напрежението остава високо и продължава да е сериозен въпрос за стабилността в региона.

