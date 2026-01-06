ИЗВЪНРЕДНО: Първи коментар от България за пленяването на Мадуро

Президентът Румен Радев коментира ситуацията във Венецуела, наричайки я „пореден епизод на разграждането на международния правов ред“. Радев отправи критики към правителството в оставка и Министерството на външните работи на България, заявявайки, че се намираме в период на разпадане на този ред, като „свидетели сме на правото на силата“.

Държавният глава подчерта важността на грижата за собствената армия и на необходимостта България да бъде подготвена за предизвикателствата в международната политика.