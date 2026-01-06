Ювентус победи Сасуоло с 3:0

Ювентус постигна категорична победа с 3:0 като гост на Сасуоло на „Мапей Стейдиъм“ в мач от 19-ия кръг на Серия А. Така „бианконерите“ си върнаха четвъртото място с 36 точки, докато „неровердите“ са 11-и с 23.

Още в десетата минута Кенан Йълдъз можеше да даде аванс на Юве, след като нанесе добър удар към долния десен ъгъл, но Ариянет Мурич спаси. Последва добавка на Андреа Камбиазо, изстрелял топката встрани.

В 16-ата минута „Старата госпожа“ стигна до куриозно попадение, с което излезе напред в резултата. Пиер Калулу центрира отдалеч, топката се отби в гърба на Тарик Мухаремович и влетя в мрежата на Мурич – 0:1.

В 31-вата минута Кенан Йълдъз имаше нова възможност за попадение. Турският национал си нагласи топката за удар от границата на наказателното поле и насочи топката под напречната греда, но Мурич внимаваше и изби.

Десет минути по-късно Йълдъз отново се размина с попадение. Турчинът нанесе нов удар от границата на наказателното поле към горния десен ъгъл и отново бе спрян от Мурич. Юве се оттегли с аванс от 1:0 на почивката.

През втората част Ювентус вкара два гола за около минута. В 62-рата Джонатан Дейвид изведе Фаио Мирети сам срещу вратаря, а италианецът вкара. Секунди по-късно Дейвид се разходи в наказателното поле и на празна врата покачи на 3:0.

В 67-ата минута канадският нападател можеше да отбележи още едно попадение, след като залъга защитник и стреля от границата на наказателното поле, но над вратата. В 83-ата минута Сасуоло се събуди – Лука Липани стреля, Микеле Ди Грегорио спаси.