Кандидатстваме и с киселото мляко за ЮНЕСКО?

Ясен е новият български кандидат за списъка на нематериалното световно културно наследство на ЮНЕСКО. След успешните кандидатури на обичая „Сурва” от Пернишко, бистришките баби, нестинарството, чипровските килими, многогласовото пеене от Родопите и гайдата от миналата година, България сега предлага киселото мляко.

- Реклама -

Досието за кандидатурата е подготвяно през последните две години в сътрудничество с Турция и Румъния.

Проф. Николай Ненов, директор на РИМ-Русе, обясни, че фокусът не е върху самото кисело мляко, а върху съхранението на традициите за неговото приготвяне. Той акцентира на факта, че киселото мляко се прави в дома, се възприема като лекарство и е част от всекидневния начин на живот. Това предложение е общо за Балканите и околните страни.