НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 06.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЛайфстайлЛюбопитно

          Кандидатстваме и с киселото мляко за ЮНЕСКО?

          0
          14
          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Ясен е новият български кандидат за списъка на нематериалното световно културно наследство на ЮНЕСКО. След успешните кандидатури на обичая „Сурва” от Пернишко, бистришките баби, нестинарството, чипровските килими, многогласовото пеене от Родопите и гайдата от миналата година, България сега предлага киселото мляко.

          - Реклама -

          Досието за кандидатурата е подготвяно през последните две години в сътрудничество с Турция и Румъния.

          Официално: Българската гайда влезе в Списъка на културното наследство на ЮНЕСКО Официално: Българската гайда влезе в Списъка на културното наследство на ЮНЕСКО

          Проф. Николай Ненов, директор на РИМ-Русе, обясни, че фокусът не е върху самото кисело мляко, а върху съхранението на традициите за неговото приготвяне. Той акцентира на факта, че киселото мляко се прави в дома, се възприема като лекарство и е част от всекидневния начин на живот. Това предложение е общо за Балканите и околните страни.

          Ясен е новият български кандидат за списъка на нематериалното световно културно наследство на ЮНЕСКО. След успешните кандидатури на обичая „Сурва” от Пернишко, бистришките баби, нестинарството, чипровските килими, многогласовото пеене от Родопите и гайдата от миналата година, България сега предлага киселото мляко.

          - Реклама -

          Досието за кандидатурата е подготвяно през последните две години в сътрудничество с Турция и Румъния.

          Официално: Българската гайда влезе в Списъка на културното наследство на ЮНЕСКО Официално: Българската гайда влезе в Списъка на културното наследство на ЮНЕСКО

          Проф. Николай Ненов, директор на РИМ-Русе, обясни, че фокусът не е върху самото кисело мляко, а върху съхранението на традициите за неговото приготвяне. Той акцентира на факта, че киселото мляко се прави в дома, се възприема като лекарство и е част от всекидневния начин на живот. Това предложение е общо за Балканите и околните страни.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Правосъдие

          Бивш здравен министър осъди друг на втора инстанция

          Никола Павлов -
          Костадин Ангелов осъди Стойчо Кацаров на втора инстанция. Това съобщи самият Ангелов в свои публикации в социалната мрежа "Фейсбук". Според него, Апелативният съд в...
          Общество

          Граждани, общественици и политици се поклониха пред Ботев в София

          Никола Павлов -
          Граждани, общественици и политици се събраха в София, за да отбележат 178-годишнината от рождението на големия български революционер и поет Христо Ботев. Церемонията се...
          Крими

          ГДБОП и ДАНС пресякоха трафик на марихуана за 188 000 лева към Турция

          Георги Петров -
          Служители на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) предотвратиха опит за контрабанда на наркотици на значителна стойност. При специализирана полицейска операция, проведена на...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions