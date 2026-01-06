НА ЖИВО
          Капитанът на Левски замина за Турция

          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Левски трансферира защитника Вендерсон Цунами в клуба от Турция Ъгдър, обявиха официално от клуба.

          Бразилският бранител се присъедини към Левски на 23 ноември 2021 година и направи своя дебют със синята фланелка на 19 февруари 2022 година при победата над Локомотив Пловдив с 2:1 на стадион „Георги Аспарухов“. На 6 май 2022 година отбеляза дебютния си гол при победата над Черно море с 1:0 като гост.

          За Левски записа 139 мача и отбеляза 8 гола във всички турнири. Носител на Купата на България за 2022 година. От началото на 2024 година е капитан на отбора.

          „Ръководството, спортно-техническият щаб, футболистите и служителите на ПФК „Левски“ благодарят на Цунами за професионализма и всеотдайността му със синия екип и му пожелават много здраве, лични и професионални успехи.“, написаха още „сините“.

