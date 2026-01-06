Вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов проведе спешен телефонен разговор с гръцкия министър на инфраструктурата и транспорта Христос Димас. Основна тема на дискусията бяха продължаващите протестни действия на гръцките земеделци, които блокират ключови пътни артерии и гранични пунктове между двете държави.

В рамките на разговора министър Караджов изрази силната загриженост на България относно ескалацията на напрежението. Протестите, които продължават вече над месец, причиняват струпване на огромни колони от тежкотоварни автомобили на българска територия. Караджов акцентира върху сериозните икономически загуби за бизнеса и затрудненията, пред които са изправени българските превозвачи. Той бе категоричен, че подобни действия нарушават основните принципи за свободно движение на хора и стоки в Европейския съюз и принуждават стотици водачи да бедстват с часове в тежки зимни условия.

Българският вицепремиер настоя за намиране на решение в най-кратки срокове, подчертавайки негативния ефект върху целия транспортен сектор и веригите на доставки в региона.

От своя страна министър Христос Димас увери, че Атина осъзнава напълно проблемите, породени за съседните страни, и работи активно за изход от кризата. Той информира, че гръцкият премиер Кириакос Мицотакис следи ситуацията отблизо и още преди две седмици е отправил покана за диалог към фермерите, като се очаква техният отговор. Димас подчерта желанието на гръцкото правителство за бързо разрешаване на казуса в духа на добросъседските отношения.

Гроздан Караджов поиска позицията на България да бъде представена директно на протестиращите и изяви готовност за лична среща с тях. Целта на подобен разговор би била обсъждането на компромисни варианти, които да защитят интересите на всички страни и да възстановят сигурността и предвидимостта на транспортните връзки.

По повод заявените намерения за пълно 48-часово затваряне на границата, българският министър повдигна въпроса за осигуряване на „зелени коридори“ или временни прозорци за преминаване на камионите, за да се минимизират икономическите щети и да се избегне блокирането на международния трафик.