НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 06.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Каракачанов: Росен Желязков няма моралното право да представлява България в Париж

          0
          141
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          Лидерът на ВМРО Красимир Каракачанов излезе с остра позиция срещу участието на премиера в оставка Росен Желязков на международна среща в Париж. Според Каракачанов, министър-председателят, срещу когото се проведоха многохилядни протести, не разполага с необходимата легитимност, за да поема нови финансови ангажименти към Украйна от името на българските данъкоплатци.

          - Реклама -

          В позицията си от ВМРО подчертават, че „изгоненият с многохилядни протести в цялата страна премиер Росен Желязков няма нито политическо, нито моралното право да участва в международни форуми и да ангажира България и българския народ с каквито и да било решения и каузи“. Според войводите това важи с особена сила за финансови проекти, които „бъркат дълбоко в джоба на българските граждани“.

          Каракачанов определя форума на „Коалицията на желаещите“ във френската столица като „среща на провалени и отиващи си лидери“, чиято безпомощност не бива да въвлича страната в неизгодни решения. От партията настояват, че министър-председател без обществено доверие има само формални функции до назначаването на служебен кабинет и няма мандат за подписване на стратегически документи, определящи дългосрочния курс на държавата.

          „Всяко негово действие във френската столица трябва да се счита за лична позиция, а не за воля на българските институции и българския народ“, категорични са от ВМРО. Лидерът на партията изразява опасения, че премиерът в оставка може да търси лични кариерни възможности и „скъпо платена служба в Брюксел“, като в замяна допусне компромиси с националния суверенитет.

          Позицията обръща внимание и на тежкото икономическо състояние на страната. Подчертава се, че България се намира в икономическа криза, „без приет бюджет за 2026 г. и вече над 60 млрд. лв. външен дълг“. В този контекст Каракачанов смята за недопустимо поемането на нови тежести за народа.

          От ВМРО отправят предупреждение към партньорите на България в Европейския съюз, че ангажиментите, поети от Желязков, ще бъдат подложени на ревизия от следващото управление и няма да бъдат признати от обществото. В заключение формацията призовава президента да се разграничи от действията на правителството в оставка.

          Лидерът на ВМРО Красимир Каракачанов излезе с остра позиция срещу участието на премиера в оставка Росен Желязков на международна среща в Париж. Според Каракачанов, министър-председателят, срещу когото се проведоха многохилядни протести, не разполага с необходимата легитимност, за да поема нови финансови ангажименти към Украйна от името на българските данъкоплатци.

          - Реклама -

          В позицията си от ВМРО подчертават, че „изгоненият с многохилядни протести в цялата страна премиер Росен Желязков няма нито политическо, нито моралното право да участва в международни форуми и да ангажира България и българския народ с каквито и да било решения и каузи“. Според войводите това важи с особена сила за финансови проекти, които „бъркат дълбоко в джоба на българските граждани“.

          Каракачанов определя форума на „Коалицията на желаещите“ във френската столица като „среща на провалени и отиващи си лидери“, чиято безпомощност не бива да въвлича страната в неизгодни решения. От партията настояват, че министър-председател без обществено доверие има само формални функции до назначаването на служебен кабинет и няма мандат за подписване на стратегически документи, определящи дългосрочния курс на държавата.

          „Всяко негово действие във френската столица трябва да се счита за лична позиция, а не за воля на българските институции и българския народ“, категорични са от ВМРО. Лидерът на партията изразява опасения, че премиерът в оставка може да търси лични кариерни възможности и „скъпо платена служба в Брюксел“, като в замяна допусне компромиси с националния суверенитет.

          Позицията обръща внимание и на тежкото икономическо състояние на страната. Подчертава се, че България се намира в икономическа криза, „без приет бюджет за 2026 г. и вече над 60 млрд. лв. външен дълг“. В този контекст Каракачанов смята за недопустимо поемането на нови тежести за народа.

          От ВМРО отправят предупреждение към партньорите на България в Европейския съюз, че ангажиментите, поети от Желязков, ще бъдат подложени на ревизия от следващото управление и няма да бъдат признати от обществото. В заключение формацията призовава президента да се разграничи от действията на правителството в оставка.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          ЕК запазва ограничени контакти с Каракас, но не признава Мадуро и Родригес

          Георги Петров -
          Европейската комисия потвърди намерението си да продължи диалога с властите във Венецуела, въпреки категоричната позиция на Европейския съюз за непризнаване на изборните резултати, обявяващи...
          Правосъдие

          Прокуратурата в Ямбол започна разследване след видео с прегазена котка в с. Поляна

          Георги Петров -
          Районната прокуратура в Ямбол предприе действия по самосезиране вследствие на публикации, разпространени в интернет пространството, които документират проява на жестокост към гръбначно животно. Става...
          Политика

          Караджов настоя пред гръцкия си колега за спешни мерки срещу блокадите на границата

          Георги Петров -
          Вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов проведе спешен телефонен разговор с гръцкия министър на инфраструктурата и транспорта Христос Димас. Основна тема...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions