Лидерът на ВМРО Красимир Каракачанов излезе с остра позиция срещу участието на премиера в оставка Росен Желязков на международна среща в Париж. Според Каракачанов, министър-председателят, срещу когото се проведоха многохилядни протести, не разполага с необходимата легитимност, за да поема нови финансови ангажименти към Украйна от името на българските данъкоплатци.

В позицията си от ВМРО подчертават, че „изгоненият с многохилядни протести в цялата страна премиер Росен Желязков няма нито политическо, нито моралното право да участва в международни форуми и да ангажира България и българския народ с каквито и да било решения и каузи“. Според войводите това важи с особена сила за финансови проекти, които „бъркат дълбоко в джоба на българските граждани“.

Каракачанов определя форума на „Коалицията на желаещите“ във френската столица като „среща на провалени и отиващи си лидери“, чиято безпомощност не бива да въвлича страната в неизгодни решения. От партията настояват, че министър-председател без обществено доверие има само формални функции до назначаването на служебен кабинет и няма мандат за подписване на стратегически документи, определящи дългосрочния курс на държавата.

„Всяко негово действие във френската столица трябва да се счита за лична позиция, а не за воля на българските институции и българския народ“, категорични са от ВМРО. Лидерът на партията изразява опасения, че премиерът в оставка може да търси лични кариерни възможности и „скъпо платена служба в Брюксел“, като в замяна допусне компромиси с националния суверенитет.

Позицията обръща внимание и на тежкото икономическо състояние на страната. Подчертава се, че България се намира в икономическа криза, „без приет бюджет за 2026 г. и вече над 60 млрд. лв. външен дълг“. В този контекст Каракачанов смята за недопустимо поемането на нови тежести за народа.

От ВМРО отправят предупреждение към партньорите на България в Европейския съюз, че ангажиментите, поети от Желязков, ще бъдат подложени на ревизия от следващото управление и няма да бъдат признати от обществото. В заключение формацията призовава президента да се разграничи от действията на правителството в оставка.